MotoGP, Teste Qatar: 2020 mais competitivo que nunca

Enquanto esperamos pelo GP do Qatar, os testes de pré-temporada MotoGP de 2020 terminaram oficialmente e é seguro dizer que vamos ver uma campanha de arromba se os testes de inverno forem alguma indicação.

Apenas três décimos dividiram as seis fábricas presentes em Sepang e isso baixou para apenas meio segundo no Qatar, com menos de um segundo entre o líder Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) e o 19.º mais rápido Cal Crutchlow (Honda LCR Castrol).

O mais experiente de todo o plantel, Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy), foi 12.º mais rápido no Qatar e, falando após o dia 3, o nove vezes campeão do mundo comentou a competitividade do alinhamento de 2020:

“Em primeiro lugar, é incrível, porque somos 15 pilotos em cerca de meio segundo, é como nas Moto2! Isto é muito bom para o Campeonato e para os adeptos que vão acompanhar as corridas porque parece haver muito equilíbrio entre diferentes pilotos e marcas diferentes.”

Com a contagem decrescente para o GP do Qatar antes da noite de estreia no Circuito Internacional de Losail, parece que a Yamaha e a Suzuki têm vantagem sobre os restantes.

O único não-Yamaha ou Suzuki entre os seis primeiros foi Jack Miller, da Ducati Pramac, mas tudo isto pode mudar assim que chegarmos ao dia da corrida, pois também as KTM e Aprilia se mostraram fortes.

Apesar de uma pré-temporada difícil, parece que a Honda encontrou algo no dia 3 no Qatar para combater os seus problemas – nunca podemos descontar o oito vezes campeão Marc Márquez (Honda Repsol) nem Crutchlow e Nakagami estava o Top 10, enquanto a Ducati parecia forte nas suas sessões de simulação de corrida.

A KTM e a Aprilia também vão lutar perto do topo, tendo reunido grandes pacotes, por isso podemos ter uma luta de seis fábricas nas nossas mãos para ganhar corridas e averbar pódios desde o início da época.

Tudo começa na sexta-feira, 6 de Março, quando a corrida de abertura do ano terá lugar sob os holofotes do Qatar no Domingo, 8 de Março.