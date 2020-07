MotoGP, Teste de Jerez, 2020: Márquez suplantado por Miller, Oliveira Top 8

Decorrida metade da primeira sessão livre de testes para re-aclimatar os pilotos às suas motos antes do Grande Prémio de Espanha, alguns pilotos já se começavam distinguir, determinados a marcar o ritmo desde o início.

Quase inevitavelmente, a metade da sessão, à cabeça do pelotão aparecia Marc Márquez, na Honda Repsol , mas a 40 minutos do final, a frente foi ocupada por Jack Miller, e de repente a ordem dos factores pareceu inverter-se em grande parte: Com nomes do topo do pelotão como Dovizioso, Rossi ou Rins ausentes do Top 10, pelo contrário a Aprilia aparecia em 3º com Aleix Espargaró a cumprir na sua promessa.

Só duas marcas tinham ambos os pilotos dentro do Top 10, e se a Yamaha Petronas com Quartararo e Morbidelli, não podia considerada uma surpresa, já a presença das duas KTM oficiais com Espargaró em 8º e Binder em 10º, era mais reveladora, mais ainda quando Miguel Oliveira, a 34 minutos do final, saltou para 8º também, constituído uma dupla surpresa, pois ao mesmo tempo Morbidelli era então segundo, colocando dois falantes de Português nos primeiros 9 do Mundial quando Miguel baixou para 9º.

A entrada súbita de Oliveira manteve duas KTM no Top 10, à custa de Brad Binder.

Treino MotoGP de Jerez a 30 minutos do final