MOTOGP SEPANG: Yamaha com aparelho de “holeshot”?

Visto no Teste de Sepang, e na moto de Valentino Rossi, ainda por cima, a YZR-M1 exibia um novo manípulo do lado esquerdo dos avanços junto ao quadro. Posto que isto é o lado “acessível” ao piloto, não necessitando tirar a mão do punho do acelerador durante a pilotagem, é decerto destinado a mudar qualquer coisa na moto durante uma volta em pista.

Provavelmente trata-se do muito falado dispositivo de arranque, copiado das motos de cross, que prende a suspensão numa posição baixa na fase de arranque até à primeira curva para evitar derrapagem e excesso de levantamento da frente. O dispositivo parece ter um manípulo rotativo, que poderia servir para bloquear o aparelho rodando-o e depois por cima um botão para o soltar instantaneamente com um toque.

O ano passado, já a Ducati e Aprilia usavam soluções do género, mas este ano fala-se de que também a Honda e Yamaha estariam a tentar as suas próprias versões…

Se é o caso, é provavelmente este pequeno manípulo que aciona o sistema, que será hidráulico-mecânico ou puramente mecânico, mais provavelmente, para contornar as regras que limitam os usos da eletrónica nas motos.