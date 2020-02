MotoGP, Sepang: Dovizioso mais uma vez filosófico

Andrea Dovizioso não parecia muito desanimado com o resultado da Ducati oficial no teste de Sepang, apesar de o ter terminado apenas em 14º com o seu tempo de 1:58,859 que o deixou a 0,510s do mais rápido e pior piloto das duas equipas Ducati de topo, um longo caminho de onde deveria estar o mais consistente rival de Márquez para o título.

O Italiano de Forlimpopoli comentou:

“Melhorámos um bom bocado a afinação e a minha sensação com o novo pneu, o que não foi fácil.”

“Temos mais aderência, isso é um facto, o que normalmente seria melhor, mas obriga-nos a pilotar de uma forma diferente, e isso colocou-nos dificuldades na gestão do pneu…”

“Portanto, algo mais contente, porque no fim acho que fui só eu e o Jack a fazer as nossas melhores voltas no pneu médio, o mais duro dos macios, por isso..”

“Em termos de ritmo de corrida, estamos bem, entre mim e o Danilo (Petrucci) estivemos a testar muita coisa e quando isso acontece, chegamos sempre a conclusões semelhantes e é importante compreender a afinação em termos a distância de corrida, e não em termos de uma volta pontual…”

Porém, ainda há coisas que temos de entender depois destes três dias…”

“Em termos do começo do Campeonato, vi o Maverick (Viñales) fazer a melhor simulação longa, o Rins parece muito, muito forte, e há vários outros, mas quando juntamos várias voltas, há poucos pilotos mesmo, mesmo rápidos, portanto, ao todo, satisfeito, mas de certeza que temos de melhorar mais!”