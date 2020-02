MOTOGP SEPANG: As dúvidas de Márquez

Devido à falta de força no ombro lesionado, Marc Márquez não conseguiu evitar uma queda sem consequências na curva 15 em Sepang. Agora, tendo acabado o teste apenas em 12º atrás do também ainda convalescente Miguel Oliveira, a estrela da Honda enfrenta semanas de incerteza até ao Qatar.

O campeão mundial Marc Márquez não está numa situação invejável. Em primeiro lugar, o ombro direito operado preocupa-o mais do que o esperado, e em segundo lugar, não conseguiu fazer períodos longos em pista durante os três dias do teste.

Em terceiro lugar, ele não tem a noção de até que ponto estará recuperado no Qatar a menos de quatro semanas do início da temporada, a 8 de Março.

“No ano passado, fiquei em segundo lugar em Losail com o ombro esquerdo lesionado. Mas, de momento, não posso estimar quanto minha condição melhorará nas próximas semanas”, comentou a estrela da Honda Repsol.

Marc não ultrapassou o décimo segundo lugar no Domingo, e perdeu 0,423 segundos para o jovem de 21 anos, Fabio Quartararo, que é obviamente imparável neste momento.

“Na verdade, terminei o Domingo com uma boa sensação, apesar de ter sofrido uma queda inofensiva na curva 15”, disse o oito vezes campeão mundial.

“Hoje coloco mais pressão na moto. Na verdade, eu estava sem forças ao meio-dia … Mas ainda saí de novo à tarde. Esta queda foi principalmente devido à minha condição física. Normalmente, eu teria salvo a derrapagem a meio da curva com o cotovelo esquerdo quando virei, mas já não tive força suficiente. É bom atingir o limite … Mas teria sido melhor evitar a queda.”

“Nós esforçamo-nos, e consegui fazer 47 voltas hoje. Mas eu estava a andar a um ritmo diferente, embora não fosse mau. Fiz por seis voltas consecutivas, um pouco mais do que nos primeiros dias. Comecei a sentir-me melhor. Mas ainda temos que melhorar porque todos os outros fabricantes melhoraram também.”

Cal Crutchlow comentou que nada mudou na pouca sensação da dianteira da nova Honda. Marc compartilha essa opinião.

“Mas ainda não consegui fazer um comentário muito preciso, porque não posso pilotar como gostaria. Faço muita coisa com o braço esquerdo, porque, à direita, o músculo deltóide apenas despertou para 60% do seu desempenho. Eu pensei que dificilmente causaria problemas pilotar aqui, mas estava errado. Como já disse, nesta condição há um risco maior de escorregar com a roda dianteira. Só espero estar em melhor forma para o teste do Qatar a partir de 22 de Fevereiro.”