MotoGP: Miguel Oliveira lidera testes de Misano

O segundo dia de testes de MotoGP em Misano terminou com a KTM no topo da classificação oficiosa dos tempos, mas não a que se poderia esperar. Se antes o melhor tinha sido Espargaró, ontem coube a Miguel Oliveira.

O português da Tech3 foi o único a rodar abaixo dos 1:33 com um melhor de 1:32.913, à frente do seu companheiro de marca com 1:33.122, depois aparecia Michele Pirro com1:33.124 na Ducati.

“Foi um segundo dia de testes bem positivo, aqui em Misano” – comentou Miguel Oliveira – “tanto em termos dos tempos por volta como no trabalho que tínhamos começado no dia anterior com a nossa moto. A nível de afinações experimentámos algumas soluções diferentes, que nos permitissem ganhar um pouco mais de velocidade, e no final fechámos estes dois dias com sensações muito positivas antes de iniciarmos a temporada em Jerez.”

“Um grande privilégio, obviamente, podermos andar aqui em Misano antes de começar o campeonato, que nos permite entrarmos já na primeira corrida com outra confiança, com mais confiança.”

“Da minha parte senti-me bem fisicamente, voltei à minha rapidez normal com grande velocidade e com o tempo mais rápido do dia, portanto a equipa ficou contente e eu também e agora rumamos a Jerez onde iremos iniciar a nossa primeira corrida!”

Do lado da Aprilia, 1:33.427 para Aleix Espargaró, seguido a uma décima por Brad Binder e Iker Lecuona, este último também protagonista de um deslize sem consequências.