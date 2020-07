MotoGP, Jerez, Q2: Pole incrível para Quartararo

A sessão de qualificação final foi um autêntico ping-pong entre Quartararo e Márquez, com cada um a replicar cada volta rápida do outro com uma ainda melhor após a liderança inicial de Bagnaia e Miller.

Viñales estava logo a seguir, ele próprio alternando posições com Miller e Morbidelli, Rins, Crutchlow, Mir e Rossi nas posições seguintes até 10º.

A 7 minutos do final, começou a ronda de idas à boxe, iniciada por Miller que se queixava de qualquer coisa que ver com a frente da sua Ducati, no que foi seguido por Quartararo, e os últimos 4 minutos com todos em pista de novo foram frenéticos, de tal modo que Dovizioso apenas entrava nos primeiros 12.

Primeiro, Márquez fez um incrível 1.36.877 para liderar de novo, depois foi não Quartararo, mas Viñales a fazer ainda melhor, com 1.36.844.

De repente, uma série de quedas com Dovi e logo de seguida Miller, e Bagnaia consegue a primeira fila à custa de Quartararo, vindo ainda Rins a cair aparatosamente, o piloto a agarrar o braço fazendo recear uma fratura da clavícula.

Porém o Francês da Petronas ainda tem uma palavra a dizer e com a equipa a suster a respiração, faz um 1.36.705 final para a pole…

Duas Yamaha na primeira fila à frente de Márquez, a última coisa que o piloto da Honda quereria com temperaturas de mais de 40 graus previstas para amanhã…