MOTOGP, Jerez: A evolução dos rookies, 2: Iker Lecuona

Iker Lecuona mostrou vislumbres de que ele e a KTM ainda poderão fazer coisas boas em 2020. A prestação mais notável do espanhol foi no TL1 no GP de Espanha, onde conquistou a 9ª posição, mas Lecuona também apanhou o 12º no TL 1 do GP da Andaluzia.

A qualificação, em 21º e 17º, deu trabalho em ambas as corridas, com Lecuona ainda a alguma distância do Top 10, e depois, em condições muito difíceis, o jovem de 20 anos caiu em ambas as corridas.

No GP da Andaluzia, Lecuona teve uma luta com o estreante Alex Márquez antes de se despistar, e o espanhol vai levar os positivos para Brno.

“Na semana passada, estava a lutar com as temperaturas”, disse Lecuona, após a corrida da Andaluzia no Domingo. “Na corrida de hoje, não sei porquê, mas a moto parecia um pouco diferente da anterior. Estava a discutir muito posições com o Alex Márquez. Cometi um erro e tentei pressionar de novo, mas finalmente perdi a frente. Lamento muito pela minha equipa. Sei que estão sempre a esforçar-se muito. Vamos tentar melhorar em Brno.”

As condições em Jerez foram implacáveis e mesmo assim, nenhum dos novatos se desgraçou num campo de MotoGP ultracompetitivo.

Próxima paragem: Brno!