MotoGP, história: Os anos de Kenny Roberts, Parte 3

A tecnologia moto do final da década de 1970 criou motores com potência superior à que os quadros e pneus de etnão podiam aguentar. O estilo de Roberts, criado nas pistas de terra da América, veio revolucionar as corridas de velocidade. Antes da sua chegada à Europa, os pilotos concentravam-se em atingir altas velocidades de entrada em curva, deixando a travagem até ao último momento possível, e traçando arcos graciosos de trajetórias pelas curvas, com ambas as rodas em linha. Roberts fazia o contrário, travando cedo, e aplicando violentamente o acelerador logo a seguir, o que resultou na derrapagem do pneu traseiro.

A rotação resultante do pneu fazia com que a mota se atravessasse e sacudisse, pois perdia e recuperava continuamente a tração, criando um estilo brutal e violento de pilotagem que nunca ninguém tinha visto antes nas pistas de corrida da Europa. O seu estilo de pilotagem fazia lembrar a condução em pistas de terra batida, onde deslizar o pneu traseiro é usado como método para levar a moto a virar.

Ao mesmo tempo, devido a acelerar mais cedo, Roberts conseguia sair mais rápido de curva atingir a velocidade máxima antes dos seus concorrentes.

Um terceiro campeonato mundial

Em Fevereiro de 1980, Roberts fez um notável regresso ao Campeonato Nacional Americano para duas corridas realizadas no Houston Astrodome ao longo de duas noites. Depois de mais de um ano longe das competições de pista de terra, Roberts venceu a corrida de Houston para empatar o recorde de carreira de Bart Markel de 28 vitórias no Grand National.

Seguiu-se um terceiro lugar na noite seguinte no Houston short-track nacional. De regresso a Inglaterra, mais uma vez, para as corridas do Transatlantic Match de 1980, Roberts voltou a ser o melhor marcador individual, ao levar a equipa americana à vitória sobre os britânicos.

Para a temporada de Grande Prémio de 1980, a fábrica da Yamaha fez da equipa Yamaha EUA de Roberts e Carruthers a equipa de corridas oficial da fábrica. A temporada começou com dois meses de atraso devido ao cancelamento das rondas austríacas e venezuelanas, Barry Sheene tinha sido substituído por Randy Mamola como o melhor piloto da Suzuki, pois Sheene estava insatisfeito com os esforços dos Suzuki e tinha-se voltado para uma Yamaha privada. Roberts venceu as três primeiras corridas, pois a equipa Suzuki parecia estar em desordem, mas na terceira corrida, as Suzuki de Mamola e Marco Lucchinelli estavam a dificultar as coisas a Roberts.

A Yamaha de Roberts sofreu um furo no pneu dianteiro e um amortecedor traseiro defeituoso no TT holandês, forçando-o a desistir da corrida, mas os seus principais rivais no campeonato também sofreram contratempos com Cecotto, Ferrari e Hartog, todos lesinados e Sheene a sofrer avarias mecânicas. Os pilotos da Suzuki venceram as últimas quatro corridas, mas Roberts construiu uma vantagem suficiente para se manter e conquistar o seu terceiro campeonato mundial consecutivo de 500.

Em 1981, a Yamaha introduziu uma nova moto de cilindros quatro em quadrado, semelhante à RG500 da Suzuki. Roberts correu para o segundo lugar, atrás de Marco Lucchinelli na corrida extra-campeonato das 200 Milhas de Imola. A moto de Roberts teve uma falha de suspensão no Grande Prémio da Áustria, mas recuperou para vencer as duas corridas seguintes na Alemanha e Itália. O título de Roberts sofreu um revés a seguir no TT holandês em Assen quando os travões dianteiros da Yamaha foram instalados incorretamente fazendo com que a roda dianteira bloqueasse na linha de partida, terminando a corrida antes de ela ter começado. Voltou a marcar um segundo lugar atrás de Lucchinelli no Grande Prémio da Bélgica, mas foi mais uma vez atingido pelo infortúnio quando uma intoxicação alimentar o obrigou a perder o Grande Prémio de São Marino.

Perdeu por pouco o Grande Prémio da Grã-Bretanha para Jack Middelburg por três décimos de segundo antes de terminar a temporada com um sétimo lugar na Finlândia e uma retirada na Suécia. Os pilotos da equipa Suzuki Mamola e Lucchinelli lutaram até à última corrida da temporada antes do italiano conquistar o campeonato com um total de cinco vitórias em Grande Prémio, com Mamola terminando em segundo e Roberts em terceiro lugar.

Roberts mudou para pneus Dunlop para a temporada de 1982, quando a Goodyear se retirou das corridas de moto. A nova concorrência tinha chegado na forma da Honda NS500 de dois voltas, ao defender o campeão Lucchinelli, antigo campeão do mundo de 350 cc, Takazumi Katayama e o estreante Freddie Spencer.Roberts venceu a ronda inaugural da temporada na Argentina no antigo square-four Yamaha, mas depois mudou para a nova bicicleta motorizada OW61 YZR500 V4. Ficou em terceiro lugar no Grande Prémio da Áustria, então, sentou-se fora do Grande Prémio de França em Nogaro, enquanto ele e os outros pilotos de topo boicotaram a corrida por condições de pista inseguras.

Roberts venceu então o Grande Prémio de Espanha em Jarama, à frente de Sheene, e conseguiu um segundo lugar atrás do piloto da Suzuki, Franco Uncini, no TT holandês. Num desímeo das coisas que estão por vir, Roberts liderava o Grande Prémio da Bélgica quando os seus pneus Dunlop perderam o controlo e teve de se contentar com o quarto lugar, quando Spencer conquistou o seu primeiro Grande Prémio pela Honda.

Roberts lesionou-se no joelho e no dedo no Grande Prémio da Grã-Bretanha e teve de falhar a ronda sueca, mas nessa altura o campeonato do mundo já tinha sido reivindicado por Uncini com um total de cinco vitórias, enquanto Roberts caiu para o quarto lugar. No final da temporada de 1982, Roberts tinha vencido 16 Grandes Prémios de 500, mais do dobro de qualquer um dos seus contemporâneos.

Roberts contra Spencer

Roberts anunciou que a temporada de 1983 seria o seu último ano de Grande Prémio. Giacomo Agostini, team manager da Yamaha, não conseguiu chegar a acordo sobre um contrato com o Australiano Graeme Crosby, pelo que o campeão da AMA Superbike, Eddie Lawson, foi contratado como novo colega de equipa de Roberts. A batalha de 1983 pelo campeonato entre Roberts e Spencer da Honda seria considerada uma das maiores temporadas da história dos Grandes Prémios de MotoGP, juntamente com o duelo de 1967 500 cc entre Mike Hailwood e Giacomo Agostini.

Roberts começou a temporada com a sua YZR500 a ter problemas com sobreaquecimento e suspensão traseira, enquanto Spencer começou forte, vencendo as três primeiras corridas e cinco das sete primeiras. Roberts liderava a segunda corrida em França, quando a sua Yamaha rachou uma câmara de escape, fazendo com que perdesse potência e Spencer ganhou, com Roberts a cair para o quarto lugar. Na 3ª ronda em Monza, Roberts caiu enquanto liderava Spencer a três voltas do final.

Roberts voltou para vencer o Grande Prémio da Alemanha, mas depois terminou em segundo lugar para Spencer no Grande Prémio de Espanha, numa corrida que Spencer chamou de uma das mais difíceis da sua carreira. As coisas começaram a correr bem no Grande Prémio da Áustria, quando Roberts ganhou enquanto a Honda de Spencer sofreu uma falha no eixo. No Grande Prémio da Jugoslávia, a Yamaha de Roberts não pegou de imediato, enquanto Spencer atacou para uma vantagem antecipada, deixando Roberts a passar pelo pelotão para terminar em quarto lugar. Roberts seguiu então para uma série de três vitórias na Holanda, Bélgica e Inglaterra, mas Spencer manteve-se perto com um terceiro e dois segundos lugares.

O campeonato passou então à penúltima ronda no Grande Prémio da Suécia, com Spencer a aguentar uma vantagem de dois pontos sobre Roberts. Roberts pressionou Spencer até à última volta da corrida. Descendo pela reta final, Spencer colocou a sua Honda logo atrás da Yamaha de Roberts, e chegou segundo à última curva, uma direita de 90 graus. Conforme ambos os pilotos aplicavam os travões, Spencer saiu do cone de ar de Roberts e conseguiu passar a Yamaha.

Ao sair da curva, os dois sairam largos da pista para dentro da gravilha. Spencer conseguiu voltar à pista e voltar a acelerar primeiro, cruzando a linha de chegada logo à frente de Roberts para uma vitória crucial. Roberts considerou o passe de Spencer tolo e perigoso, e trocou palavras zangadas com ele no pódio. Roberts teria de vencer a última ronda no Grande Prémio de São Marino, com Spencer a terminar não melhor que o terceiro lugar para Roberts ganhar o seu quarto título mundial.

Num final justo para uma grande carreira, Roberts venceu a sua última corrida de Grande Prémio, no entanto Spencer conseguiu garantir o segundo lugar para conquistar o campeonato do mundo. Os dois pilotos dominaram a temporada com seis vitórias cada nas 12 corridas.

(continua)