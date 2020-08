MotoGP, Áustria: Miguel Oliveira comenta a queda com Pol

Depois do desaire para a KTM, com os pilotos de ponta na corrida afastados ao eliminarem-se mutuamente à 13ª volta, Pol e Miguel tiveram oportunidade de falar e consultar os dados de ambas as motos, que contam a mesma história: Ambos saíram um pouco largos e acabaram por colidir, não sendo culpa de ninguém em particular, mas um daqueles incidentes de corrida.

Miguel comentou:

“Este foi um resultado difícil… Decerto, mostrámos muita velocidade hoje e acho que teríamos conseguido um resultado muito bom para a equipa. Infelizmente, o Pol estava com dificuldades para travar a moto e vi que ele estava a andar pouco nas curvas e a alargar algumas, por isso, na curva 4, vi que ele estava a fazer a curva muito, mas muito larga e tentei ir por dentro. Normalmente, quando um piloto sai, tentas aproveitar, mas de alguma forma, ele regressou muito depressa ao interior e colidimos. Não consigo ver como poderia ter evitado o acidente. É uma pena esta desistência, mas temos outra oportunidade na próxima semana, por isso vamos começamos a concentrar-nos nisso e continuar focados.”

No evento, quanto às KTm sobreviventes, Brad Binder foi um excelente 4º e Iker Lecuona finalmente acabou uma, colocando-se em 9º na segunda moto da Tech3.