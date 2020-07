MotoGP, Andaluzia: Palavras do pódio

Fabio Quartararo, vencedor com 41’22.666



“Quando cheguei aos 2 segundos de avanço, passar para 4 foi tão difícil…”

“Oh meu Deus, que corrida difícil… Quando começamos uma corrida com os pneus novos, temos de ver se está tudo OK, temos de ter cuidado, depois da volta de aquecimento, mudámos o mapa, mas tudo foi tão difícil…

“Tenho de agradecer à equipa, por todo o trabalho…”

A estas horas, a minha família a ver em casa já devem estar com os copos!”

Maverick Viñales, segundo a 4,495s



“logo no arranque, tentei seguir o Fábio e escorreguei…”

“Na verdade, para ser franco, era quase impossível andar, logo no arranque, tentei seguir o Fábio e escorreguei, de tal modo que o Valentino me passou e não podia ter feito melhor do que o que fiz a partir daí…”

“Não conseguia fazer nada, não sei porquê, talvez o calor das outras motos, tentei estar na corrida pela vitória, mas escorregava por todo o lado, não podia fazer nada, não tinha resposta, estou exausto!”

Valentino Rossi, terceiro a 5,546s



“Ultimamente, mudámos a forma de trabalhar, e está a dar resultados…”

“Estou muito muito contente, depois dos problemas recentes, e dum período sem resultados de todo, estou contente de voltar ao pódio outra vez, é muito bom!”

“Mudámos muito a afinação da moto desde Sexta, tive que discutir muito com a Yamaha porque eles não queriam…”

Este fim havia muita gente rápida, mas recuperei a minha moto… Podia pilotar como queria, entrar em curva rápido e travar, tenho de agradecer ao David e à equipa!”

A semana passada, correu tão mal que estava a pensar em nem vir a Jerez!”

“Não é bem como uma vitória, mas quase !”