MotoGP, Andaluzia: Márquez pode regressar saltando livres de Sexta

Foi só na terça-feira que Marc Márquez, da Honda Repsol, foi submetido a uma cirurgia no braço direito partido em Barcelona, após a sua terrível queda no GP de Espanha, no domingo. Márquez viajou para Barcelona, onde uma equipa de médicos do Hospital Universitario Dexeus, liderada pelo seu médico Dr. Xavier Mir, colocou uma placa de titânio no braço direito na terça-feira.

O oito-vezes campeão do mundo teve alta para regressar a Cervera, depois de estar alojado num quarto no último andar da clínica, onde completou mais de 40 movimentos ao braço antes de ir para casa.

O facto de o nervo radial não ter sido afetado dá confiança a todos os envolvidos, porque a estrela da Honda foi capaz de iniciar a reabilitação imediatamente. No entanto, o Dr. Mir disse que só pensa que seja possível um regresso ao Mundial de MotoGP em duas semanas.

No entanto, quase logo a seguir, foi divulgado na imprensa espanhola que Marc Márquez estava considerar a ideia de experimentar alinhar já no “Gran Premio Red Bull de Andalucia” este fim de semana.

A equipa da Honda Repsol inicialmente divulgou um calendário para o regresso do campeão do mundo, mas depois confirmou através do Twitter hoje quinta-feira de manhã: “Depois de uma operação bem sucedida na terça-feira, Marc Márquez está a caminho de Jerez.”

Foi também anunciado que o espanhol de 27 anos será submetido a um check-up médico às 13h30. O team manager da Honda Repsol, Alberto Puig, irá então comentar a condição do seu protegido.

Márquez alegadamente não teve problemas em operar o acelerador para cima e para baixo e pressionar a manete do travão. No entanto, 5 dias após fraturar um braço, considera-se quase impossível realizar um teste com a Honda na sexta-feira.

A equipa também parece um pouco surpreendida e está neste momento em conversações com especialistas, que estão a avaliar vários prós e contras para uma tentativa de regresso precoce no fim-de-semana.

Um possível plano de emergência seria saltar os livres de sexta e entrar na terceira sessão de treinos no sábado. Assim, o braço teria mais um dia de descanso.