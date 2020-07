MotoGP, Andaluzia: Márquez animado após cirurgia, regresso incerto

O oito-vezes campeão do mundo vai permanecer no hospital, em Barcelona, por um período de até 48 horas.

Depois de ter caído violentamente no Domingo, Marc Márquez foi diagnosticado com um úmero direito partido e viajou para Barcelona na segunda-feira para o Hospital Universitari Dexeus, como noticiámos.

O Dr. Xavier Mir e a sua equipa, em colaboração com o Dr. Barrera, realizaram uma redução aberta e fixação interna de uma placa de titânio para o úmero direito. O nervo radial, que foi uma fonte de receios, estava intocado e não precisou de intervenção.

Marc Márquez está agora a recuperar de uma cirurgia bem-sucedida e vai permanecer no hospital por umas 48 horas.

O seu objetivo é regressar ao Campeonato do Mundo de 2020 o mais rápido possível, com a data prevista anda por confirmar.

O próprio Marc Márquez surgiu nas redes sociais animado, com o comentário:

“Olá a todos! A operação correu bem e sinto-me melhor! Estou ansioso por começar a recuperação! Obrigado a todos pelas mensagens de ânimo e obrigado ao Dr. Mir e a toda a sua equipa.”

O manager da Honda Repsol Alberto Puig emitiu o seguinte comunicado:

“Todos os que correm no Campeonato do Mundo têm a infeliz possibilidade de se lesionar e de ter de ir à sala de operações. Infelizmente, foi a nossa vez e foi Marc que teve que ser submetido a uma cirurgia. O Marc vai levar algum tempo a recuperar, mas estamos felizes com a forma como correu. O Dr. Mir e a sua equipa cuidaram de toda a situação desde a queda e realizaram uma operação bem-sucedida. Isto dá muita motivação à Equipa Honda Repsol, sabendo que correu bem, mas agora temos de ser pacientes para ver como o Marc se recupera e perceber quando poderá regressar.”

Além de confirmar que a cirurgia de Marc Márquez correu bem, o team manager Alberto Puig disse ainda que Cal Crutchlow, da Honda LCR Castrol, também tinha sido submetido a uma cirurgia bem sucedida.