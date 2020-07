MotoGP, Andaluzia: mais comentários de Miguel Oliveira

Já com os ânimos mais calmos, Miguel comentou em maior detalhe os acontecimento da tarde que o levaram a mal começar o Grande Prémio da Andaluzia:

“Foi um Domingo para esquecer, não estava nada à espera que a minha corrida acabasse na primeira curva da primeira volta…”

“A verdade é que não tive um arranque fantástico, a embraiagem sobreaqueceu demasiado e no arranque, para sair da grelha, levou muito tempo a agarrar de novo, foi complicado o arranque.”

“Ainda assim, não era o fim do mundo, porque não tinha perdido muitas posições, e na primeira curva, simplesmente fui abalroado pelo Binder, sai por cima da moto, felizmente sem grandes consequências físicas, que é realmente o único ponto positivo que se pode tirar deste Domingo…”

“Já vimos aquilo de que somos capazes, Brno vai ser uma corrida já um bocadinho diferente, vamos todos ter muito menos tempo para acertar tudo como tivemos aqui, a equipa está motivada, obviamente que este desfecho menos feliz não nos deixa contentes, mas também não nos deixa desmotivados e não vamos baixar os braços, ainda temos muitas corridas pela frente e muito Campeonato.”

“Quanto aos outros, honestamente, quando falei com eles depois da corrida ainda nem tinha visto as imagens, o Mike Leitner e o Binder vieram os dois falar comigo e obviamente, pedir desculpa, por essa altura culparam um bocadinho mais o Petrucci por se meter por dentro, eu falei agora mesmo com o Petrucci que está ali à minha frente e ele nem se tinha apercebido da presença do Binder, nem lhe tocou … Portanto acho que foi um efeito dominó inesperado de que saí eu o mais lesado…”