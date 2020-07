MotoGP, Andaluzia: Crutchlow operado já recupera

Cal Crutchlow, piloto da Honda LCR Castrol, foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida no seu pulso esquerdo lesionado há dias.

O britânico revelou uma fratura no escafóide esquerdo depois de se ter despistado durante a sessão de aquecimento no GP de Espanha, na manhã de Domingo.

O piloto da Honda LCR Castrol sofreu uma violenta queda na curva 8 durante as etapas finais do Warm Up de MotoGP.

Na manhã de terça-feira, o Dr. Xavier Mir realizou uma cirurgia ao pulso de Crutchlow no Hospital Universitari Quirón Dexeus, em Barcelona.

O cirurgião ficou satisfeito com a forma como o procedimento correu, já que Crutchlow e a equipa pretendem alinhar no GP Andaluz este fim-de-semana.

Lucio Cecchinello comentou ontem:

“Gostaria de agradecer ao Dr. Mir e à sua equipa médica por terem feito uma cirurgia no pulso esquerdo do Cal esta manhã. Um pequeno parafuso foi inserido no escafóide para consertar a fratura. A cirurgia correu bem, tal como o Dr. Mir me informou pessoalmente, e o Cal vai ter alta do hospital esta tarde.”

“Se tudo correr bem, esperamos que volte ao Circuito Angel Nieto, em Jerez, na quinta-feira de manhã, onde será visitado pelo Diretor Médico da Dorna, o Dr. Ángel Charte, que avaliará a sua aptidão para correr. A nossa equipa técnica está a trabalhar para ter tudo pronto para permitir que o Cal ande no treino matinal de sexta-feira.”