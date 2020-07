MotoGP, Andaluzia: As dificuldades de Dovizioso e da Ducati

Há 6 dias atrás, no GP de Espanha, Andrea Dovizioso estava contentíssimo como sue 3º lugar , pois foi a primeira vez que consegui colocar a Ducati no pódio no traçado Andaluz.

Hoje, nem uma semana depois, o vice-campeão de MotoGP qualificou a Desmosedici da 5ª fila da grelha na 14ª posição… O que é que falhou?

“Bem, aconteceram muitas coisas… Muitos concorrentes melhoraram, por um lado. Por outro, nós temos estado a trabalhar na afinação da moto, conseguimos melhorar as sensações, mas ainda não consigo gerir bem a derrapagem à entrada de curva como gostaria…”

“Isso cria-nos um problema, não conseguimos ser consistentes e é difícil fazer uma volta rápida nessas condições.”

“Hoje à tarde, quase ninguém melhorou por causa do vento e do calor, mas para amanhã estou mais preocupado com a entrada em curva, estamos a discutir o que fazer e vamos talvez tentar alguma coisa para melhorar isso no Warm Up, e ver o que dá..”.

“Amanhã já é Domingo, dia de corrida, temos de tentar sacar o máximo de pontos da corrida, mas ao mesmo tempo temos de continuar a trabalhar para resolver este problema para o futuro… é um mau momento, mas veremos no que dá!”