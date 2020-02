MotoGP 2020:Lorenzo Savadori confirmado como piloto de Teste Aprilia

Lorenzo Savadori será piloto da Aprilia Racing para a temporada de 2020, que está prestes a começar. O nativo de Cesena, Campeão de Superstock em 2015 com a Aprilia RSV4, assinou um contrato que o liga ao fabricante baseado em Noale.

Lorenzo fará parte da equipa de MotoGP como ensaiador para o desenvolvimento da RS-GP de 2020, e ao mesmo tempo vai correr no Campeonato de Velocidade Italiano com a Aprilia RSV4 1100 Factory.

O italiano já tinha testado o novo protótipo V4 durante os testes de MotoGP de Sepang. O bom resultado desse teste e o grande trabalho de desenvolvimento que aguarda a nova moto foram os elementos-chave na decisão tomada pela Aprilia Racing e Lorenzo no lançamento desta colaboração.

No campeonato italiano, Savadori correrá toda a temporada com o apoio da equipa Nuova M2 Racing, com a qual correu e venceu corridas na época passada, também numa RSV4.

Lorenzo Savadori comentou: “Estou verdadeiramente muito feliz por continuar a correr para a Aprilia Racing. O papel de piloto de teste de MotoGP permite-me aproximar-me desta categoria, que é a expressão máxima das corridas mundiais de motociclismo. Sinto-me honrado e satisfeito por fazer parte deste projeto.”

“Quero agradecer a todas as pessoas na Aprilia Racing e a todos os que tornaram possível esta oportunidade. Agora mal posso esperar para começar! O campeonato italiano também estará a um nível muito alto esta temporada. Juntamente com a Nuova M2 Racing, vamos trabalhar muito e apaixonadamente para manter a nova RSV4 1100 de Fábrica em alta.”

Lendo nas entrelinhas, será Bradley Smith, que era antes o piloto de teste oficial, agora o piloto regular da equipa de MotoGP, perante a indisponibilidade de Iannone.