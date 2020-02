MotoGP 2020: Uma década de grande evolução

Isto é MotoGP: uma revolução permanente ao encontro dos fãs, com o Campeonato do Mundo a alinhar-se perfeitamente com as tendências atuais que garantem um enorme impacto global para os seus fãs.

A última década foi moldada por muitas mudanças que contribuíram para tornar o Campeonato do Mundo de MotoGP numa das competições mais atrativas do mundo tanto dentro como fora de pista. Isto não aconteceu por acaso, antes por todo um trabaçho do promotor Dorna e da FIM, com várias áreas de atuação:

Pensamento verde

Com a ajuda de parcerias fantásticas, a Dorna Sports tem sido capaz de implementar novas competições e iniciativas para avançar gradualmente para um paddock mais verde. Não há provas mais fortes disso do que a introdução da Copa Elétrica FIM Enel MotoE em 2019, que entreteve e emocionou milhões ao ver Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) criar história para se tornar o primeiro Campeão da nova classe.

Mas esta não é a única maneira do MotoGP ter pensado na saúde do nosso planeta. KiSS Mugello tem estado em vigor ao longo dos anos, a trabalhar para a sustentabilidade ambiental e social do Grande Prémio de Itália.

As iniciais KiSS (Keep it Shiny and Sustainable) são uma declaração de intenções e a iniciativa sempre foi um sucesso, pois vimos que já foi replicada noutras rondas em Barcelona e Misano.

Grande impacto digital

O MotoGP não virou as costas à revolução digital e à expansão tecnológica. Na verdade, bem pelo contrário. A nossa forma de praticar e consumir o desporto evoluiu a um ritmo vertiginoso nos últimos anos e o MotoGP adaptou-se, oferecendo informações de vídeo excecionais em várias plataformas, impulsionando novos gráficos, lançando o VideoPass e aumentando a presença social plataformas dos media para lhe dar acesso mais próximo dos seus ídolos.

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify… nenhuma área foi descurada e isso inclui o universo de eSports em rápido crescimento. Para além de melhorar a qualidade do seu videojogo oficial – com o MotoGP20 a sair em Abril –, o sucesso do MotoGP eSport Championship tem sido inédito. Em 2020, o MotoGP eSport celebra o seu quarto ano depois de já ter coroado Trastevere73 – bicampeão – e AndrewZh nos últimos três anos.

Uma presença global

O enorme impulso digital da última década reforçou o desejo do MotoGP de chegar a todos os cantos do globo, e o desejo de chegar ao maior número possível de fãs tem-se refletido nos calendários mais recentes da corrida. A incorporação da Tailândia, um dos países com maior paixão pelo motociclismo, ofereceu dois Grandes Prémios excecionais

em 2018 e 2019.

A presença global na Ásia só irá aumentar no futuro, uma vez que é esperada uma data iminente para o Circuito de Lombok na Indonésia, localizado no complexo turístico de Mandalika.

A “conquista” particular do mundo estende-se também à América do Sul, que viu o MotoGP regressar ao continente pela primeira vez desde 1999, quando a Argentina e o Circuito de Termas de Rio Hondo acolheram – e continuam a acolher – um Grande Prémio fenomenal.

A enorme base de fãs sul-americanos resultou na Dorna planear um regresso ao Brasil e ao Rio de janeiro, onde o novo circuito do Rio Motorpark vai acolher um Grande Prémio a partir de 2022.

Uma nova era de talento mundial

Para além da sua presença em tantos países, o impacto global do MotoGP também é maior devido à origem dos pilotos.

Joe Roberts (America Racing) exemplifica a presença americana no Campeonato, pela primeira vez de há uns anos para cá há um piloto português permanente, enquanto os pilotos asiáticos ganham gradualmente destaque graças ao enorme sucesso da Asia Talent Cup Idemitsu. A IATC faz parte do programa Road to MotoGP, com competições como a British Talent Cup, Red Bull MotoGP Rookies Cup, CEV Repsol e a nova Northern Talent Cup dando a jovens pilotos uma plataforma perfeita para se impulsionarem para a ribalta do Campeonato do Mundo.

Com a nova geração de fãs também focada numa competição cada vez mais atrativa, o universo do MotoGP expande-se, ano após ano, elevando a paixão da competição de duas rodas a milhões de pessoas em todo o mundo. O Campeonato do Mundo de MotoGP entra agora numa nova década totalmente equipada para novos desafios. Isto é MotoGP!