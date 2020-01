MotoGP 2020: Tribuna Ducati regressa em Jerez no GP de Espanha

Situada numa das melhores tribunas do circuito e com serviços exclusivos adicionais, a bancada dos fans Ducati pode ser marcada adiantadamente com grande poupança.

Venham apoiar num lugar de “Pole Position” os pilotos da Ducati durante o GP de Jerez!

Os amantes das motos de Borgo Panigale, e todos os aficionados da marca, podem voltar a encontrar-se num lugar privilegiado para desfrutar ao máximo o GP de Espanha em Jerez.

Com uma nova e espetacular localização, a Tribuna Ducati fica na primeira curva, na tribuna C2, com grande visibilidade para o traçado e a ocupar a parte superior do módulo D.

A Tribuna Ducati não proporciona apenas uma grande quantidade de recursos e o melhor ambiente Ducati, mas também oferece serviços adicionais como:

Estacionamento para a sua moto. Localizado no estacionamento geral, mas com lugar reservado e vigiado, acesso para qualquer motociclista com entrada na Tribuna Ducati. Há também um serviço de Guarda Capacetes e um Kit Tribuna Ducati com T shirt e boné.

A venda começa antecipadamente, a partir de 1 de Fevereiro. E o melhor é que p preço inclusivo de entrada da Tribuna Ducati com todos os serviços incluídos é de 99 € mais custos administrativos, o que representa uma poupança de 30€ !