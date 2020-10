MotoGP, 2020, Teruel: Rins (2º): “Tive que abrandar perto do final”

Alex Rins ocupa o sexto lugar no campeonato do mundo de MotoGP, e não tem tido um ano tão bom quanto em épocas anteriores, mas a sorte parece estar dar a volta, depois de vencer há uma semana em Aragon e chegar agora ao segundo lugar. Com uma melhor primeira parte na corrida, o espanhol sentiu problemas de pneus na Suzuki perto do final, abstendo-se de atacar Franco Morbidelli.

Alex Rins (Suzuki), 2º

“Sinceramente foi uma corrida muito boa, muito mais rápida que no último fim-de-semana. O Franco demonstrou uma capacidade muito elevada a gerir a corrida. Eu e o Mir éramos os únicos pilotos na grelha com um pneu dianteiro macio, e por isso, no princípio da corrida estava a andar bem com o pneu macio, mas volta a volta, sentia um bocadinho mais de falta de aderência e perto do final tive que abrandar o ritmo. Foi uma questão de seguir o Morbidell e tentar acabar no pódio. Estou muito satisfeito com o resultado”.