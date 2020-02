MotoGP 2020: Suzuki revela cores hoje

Como parte da preparação para o teste de pré-temporada de Sepang MotoGP, a equipa Suzuki Ecstar revela a sua GSX-RR de 2020, como já tinha sido anunciado, com a nova decoração de 2020 e a ajuda de Alex Rins e Joan Mir.. A apresentação pode ser seguida em https://www.suzuki-motogp.com/

Alex Rins e Joan Mir voltarão à ação amanhã no teste de Sepang de três dias, mas antes disso arrancam as capas da Suzuki que vai contestar o título de MotoGP em 2020, e que se estreou com o piloto de testes Sylvain Guintoli no shakedown de Sepang no início desta semana.

O novo visual azul e prateado, mais claro, é inspirado no primeiro título mundial de sempre da Suzuki, quando Ernst Degner venceu o campeonato mundial de 1962 de 50cc na Suzuki RM62, na sequência da sua sensacional fuiga da Alemanha de Leste.

A dupla espanhola forma uma formação inalterada para a Suzuki esta temporada, uma vez que a fábrica de Hamamatsu pretende aproveitar os progressos produzidos no ano passado para chegar mais longe este ano.

Rins garantiu duas vitórias para a Suzuki, uma no Circuito das Américas quando Márquez caiu, mas a outra batendo a Honda ao sprint em Silverstone, juntamente com mais um pódio em Jerez, para subir ao quarto lugar no mundial de MotoGP de 2019.

O estreante Mir impressionou no seu ano de adaptação na classe rainha, apesar de um revés por lesão que o obrigou a falhar as rondas austríaca e britânica, vindo ocupar o 12.º lugar da classificação final, com o destaque para o quinto lugar em Phillip Island.

A Suzuki pretende colmatar a lacuna de desempenho com maior consistência face aos seus fabricantes rivais de MotoGP, com o seu motor de especificação de 2020 pensado para oferecer maior potência e velocidade máxima.

O trio de pilotos da Suzuki procurará finalizar a especificação do motor e fixá-la com opções atualizadas de chassis para manter os pontos fortes da GSX-RR de velocidade e entrada em curva.