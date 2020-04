MotoGP, 2020: Sistema da Formula 1 inspira a Dorna

A Dorna Sports, promotora da MotoGP, está a estudar o sistema de Fórmula 1, que deverá permitir organizar corridas já em Julho. Mas as equipas de MotoGP estão aparentemente mais propensas a esperar um regresso só em Agosto.

Uma vez que todos os recursos estão a ser colocados em movimento no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 para poderem realizar duas corridas em Spielberg nos dias 5 e 12 de Julho e depois correr duas vezes em Silverstone no final de Julho, as equipas de MotoGP estão também a apostar num regresso aos circuitos em 2020.

Mas ainda há muitos obstáculos a ultrapassar ao longo do caminho, uma vez que 32 das 42 equipas de GP estão sediadas em Itália (14), Espanha (14) e França (4), e nestes três países as taxas de infeção ainda são elevadas, e um achatamento das curvas de infetados não está à vista.

Até agora, ninguém pode estimar quando é que o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, permitirá que os seus compatriotas voltem a viajar para o estrangeiro. Mesmo depois de 3 de Maio, os italianos não estão autorizados a deixar as suas 20 regiões (por exemplo, Trentino/Tirol do Sul, Veneto, Lombardia, Piemonte, Ligúria, Emilia Romagna, Toscana, etc.).

“Não sabemos quando poderemos voltar ao estrangeiro neste momento”, reconhece o diretor desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti. “Dentro de Itália, já pode sair da região para fins profissionais urgentes, mesmo sem um certificado de teste de vírus negativo.”

No Mundial de MotoGP, o Sachsenring na Alemanha (21 de Junho), Assen na Holanda (28 de Junho) e KymiRing na Finlândia (12 de Julho) acabam de ser oficialmente cancelados em 2020. Nos três países, os grandes acontecimentos com afluência de espetadores tinham sido proibidos até Julho e 31 de Agosto, respectivamente.

Agora está-se a trabalhar sobre um calendário completamente novo. Porque mesmo provas como o Texas podem ser descontadas para 2020 devido ao elevado número de casos na região. Um novo começo dos GP em Brno e Spielberg em Agosto parece um pouco mais realista.

“Estou curioso para ver se a Fórmula 1 vai fazer as corridas propostas na primeira metade de Julho”, diz Lin Jarvis, Diretor-Geral da Yamaha Motor Racing, que alinha com os pilotos de MotoGP Viñales e Rossi, que, coincidentalmente, experimentou o Mercedes F1 de Lewis Hamilton há algum tempo quando o Campeão de F1 andou também na Yamaha M1 de Rossi.

O estratega da Yamaha estará agora a contar num começo antecipado do MotoGP, por exemplo, em Agosto? Jarvis responde: “Ainda não temos planos concretos para isto. Se podemos esperar que aconteça… Não tenho a certeza. Mas vamos sonhar com isso, sim.”

Até agora, por exemplo, parte do material de GP ainda está armazenado em Espanha.

“Estamos agora a transportar a nossa carga para Memmingen por um agente transitário”, diz o líder da equipa da Liqui Moly-Intact-GP, Jürgen Lingg. “As caixas de carga devem chegar às nossas instalações no dia 6 de Maio.”

Os conhecedores do automobilismo podem imaginar porque é que a Fórmula 1 sente mais pressão no tempo para regressar às pistas do que o MotoGP, o Campeonato do Mundo de Superbike ou o Campeonato do Mundo de MotoGP.

A Liberty Media opera um negócio de milhares de milhões de dólares. Uma paralisação de meses pode causar problemas de sobrevivência para toda o campeonato.

Apenas dois números para pôr as coisas em perspetiva: a Liberty Media está a financiar as dez equipas de Fórmula 1 com um total de cerca de 950 milhões de dólares americanos por ano. A Dorna Sports S.L. distribui entre 60 a 70 milhões de euros por ano às 42 equipas do GP, menos da décima parte a 3 vezes mais entidades!

“Na minha humilde opinião, a indústria automóvel será mais afetada pela crise do que o motociclismo”, explicou um conhecido gestor de MotoGP. “Porque em caso de crise grave, as fábricas de automóveis são mais atingidas, e depois têm de reduzir drasticamente os seus projetos de automobilismo. Já vimos isto no passado. Os motores utilizados na Fórmula 1 não são relevantes para o futuro dos fabricantes de automóveis na produção de séries. No motociclismo, sempre houve mais relevância entre as máquinas de corrida e as motos produzidas em massa vendidas. Além disso, o motociclismo é consideravelmente mais barato do que o automobilismo.”

O atual Calendário GP de MotoGP 2020

08 de março: Doha/Qat (exclui MotoGP)

09 de agosto: Brno/Che

16 de agosto: Red Bull Ring/Aut

30 de agosto: Silverstone/GB

13 de setembro: Misano/Ita

27 de setembro: Aragón/Esp

4 de outubro: Buriram/Tai

18 de outubro: Motegi/Jap

25 de outubro: Phillip Island/Aus

1 de novembro: Sepang/Mal

15 de novembro: Texas/EUA

22 de novembro: Las Termas/Arg

29 de novembro: Valência/Esp

Sem nova data: Jerez/Esp, Le Mans/Fra, Mugello/Ita e Barcelona/Esp

Cancelados: Sachsenring/Ale, Assen/Hol e KymiRing/Fin