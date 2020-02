MotoGP 2020: Sepang também proveitoso para a Suzuki

A equipa Suzuki Ecstar também ficou encorajada pelos resultados do teste de Sepang há dias. As GSX-RR prateadas e azuis também têm um novo motor para se gabar esta temporada, mas a fábrica de Hamamatsu também estreou um quadro completamente novo na Malásia.

A corrida aos tempos de Alex Rins – tal como a de Viñales – foi elucidativa. O espanhol estava confortavelmente a rodar em voltas entre os 1:59s, enquanto o seu esforço de uma volta rápida também não terminou mal – um 1:58.450, colocando-o a 0,101 de Quartararo.

Do outro lado da boxe da Ecstar, é de esperar que Joan Mir tenha uma temporada estelar, pois também chegou a andar perto dos lugares da frente ao longo dos três dias, acabando em 10º com um tempo de 1:58.736, a 0,387a do mais rápido e escassas décimas em frente da KTM de Miguel Oliveira.

As boas novas são que Mir está completamente recuperado e com uma GSX-RR cada vez melhor, misturada com o seu talento bruto e continuada curva de experiência, a Suzuki, que já o ano passado teve duas vitórias com Rins, vai decerto ser uma força a ter em conta em 2020.