MotoGP 2020: Segundos empregos que os pilotos descobriram recentemente…

Cabeleireiro, jardinagem, tocar guitarra e harmónica… Os pilotos de MotoGP têm feito todo o tipo de trabalhos nas últimas semanas para passar o tempo em casa durante a crise…

Depois de várias semanas trancados em casa, felizmente estamos lentamente, mas com firmeza a voltar a algum tipo de normalidade. Para os pilotos de MotoGP, finalmente podem saltar a bordo de bicicletas, motos de cross ou supermoto e habituar-se de novo à velocidade enquanto todos se preparam para a ronda inaugural em Jerez.

O bloqueio permitiu, no entanto, que alguns dos nossos pilotos favoritos descobrissem alguns talentos insuspeitados, como pintura ou desenho. Não acredita? Bem, delicie-se com esta criação pelo líder do Campeonato do Mundo de Moto3, Albert Arenas, da Aspar Gaviota.

Outros segundos empregos que foram registados nos últimos meses incluem Marc Márquez da Honda Repsol a abrir a sua própria barbearia privada em Cervera.

Também fomos tratados com um dedinho de música por alguns dos melhores músicos de MotoGP. De Johann Zarco, da Ducati Reale Avintia, já sabíamos que era bastante dotado no piano, mas agora o francês tem estado a atacar a guitarra.

Francesco Bagnaia, da Ducati Pramac, também não está muito mal nesse aspeto. No entanto, por outro lado, Maverick Viñales, da Yamaha Monster Energy ainda tem muito trabalho a fazer se quiser fazer a manchete de algum festival assim que a sua carreira de Grande Prémio chegar ao fim. E pode ser bem capaz de adicionar Franco Morbidelli da Yamaha Petronas SRT à sua banda depois do italiano decidir tentar a sua mão na harmónica.

Zarco, Márquez e, em particular, Danilo Petrucci, da equipa Ducati, aproveitaram os três meses de descanso forçado para cuidar do seu jardim; uma tarefa a que normalmente não têm tempo para se dedicar.

Alguns deles pareciam mais confortáveis na cozinha como Bagnaia, Joan Mir da Suzuki Ecstar, ou Miguel Oliveira da KTM Red Bull Tech3, com o piloto português a mostrar as suas habilidades culinárias no primeiro episódio de uma nova série no canal de YouTube do MotoGP – Um Dia Na Vida De…

Felizmente, todos estes segundos empregos terão de ser suspensos por agora com o regresso do MotoGP a aproximar-se a cada dia. Todo o foco muda agora novamente para o seu trabalho primário: tornar-se Campeão do Mundo.