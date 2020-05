MotoGP, 2020: Rossi impedido de treinar na Áustria

Parece que a Yamaha Europa teria organizado para estes dias um teste “secreto” no Red Bull Ring Austríaco, que não se chegou a realizar porque as restrições nas viagens impediram vários pilotos de comparecer, incluindo Valentino Rossi.

Assim, as esperanças de Valentino Rossi de conseguir algumas voltas à revelia no Red Bull Ring, no âmbito de uma sessão técnica de treinos de moto no traçado austríaco com alguns piloto da sua Riders Academy, incluindo Franco Morbidelli, foram frustradas quando o nove-vezes Campeão Mundial foi parado na fronteira de Itália com a Áustria e mandado de volta, depois de não ter conseguido os documentos corretos para atravessar para a nação vizinha.

Lembrar que as fronteiras continuam fechadas numa tentativa de conter nova propagação do Covid-19, e até deslocações entre regiões são desencorajadas em zonas muito afetadas como o Norte de Itália ou a vizinha Espanha.

De notar também que Rossi, que apesar de viver a poucos Km de Misano é considerado de outra região, fora também impedido de participar na abertura do traçado do Adriático, que na ferozmente regional Itália se destinava estritamente aos pilotos da região como Pirro ou Savadori.