MotoGP, Teste Qatar: Rins acaba 1º dia o mais rápido

O dia de abertura do segundo e último teste oficial de pré-temporada de MotoGP de 2020 realizou-se no Qatar hoje, Sábado. Os testes começaram às 13h e terminaram na escuridão às 20h, replicando as condições da única corrida do Calendário disputada sob holofotes.

Após vários pilotos e marcas, da Yamaha à KTM e da Aprilia à Honda, terem iderado até ao almoço, Viñales foi o mais rápido durante grande parte da tarde, antes da entrada e, força das Suzuki de Mir e, em seguida, Rins, que saltaram para o topo na última hora, acabando Rins com o tempo mais rápido de 1:54.462s, seguido de Mir a duas milésimas.

Miguel Oliveira passou o dia a experimnatr mais coisas na sua KTM e acabou em 18º a 1,2 segundos da frente, com um tempo realizado na última das suas 42 voltas ao traçado, praticamente o equivalente de dois Grande Prémios.

Os testes prosseguem amanhã Domingo e terminam na Segunda-feira à noite.

A corrida de abertura da temporada será realizada no mesmo circuito, às 18h, no dia 8 de Março.

Tempos Teste Qatar Dia 1

1 Alex Rins Esp Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1:54.462s

2 Joan Mir Esp Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0,002s

3 Maverick Viñales Esp Monster Yamaha (YZR-M1) +0,032s

4 Danilo Petrucci Ita Ducati Team (GP20) +0,172s 41/41

5 Franco Morbidelli Ita Petronas Yamaha (YZR-M1) +0,238s

6 Marc Márquez Esp Repsol Honda (RC213V) +0,361s

7 Valentino Rossi Ita Monster Yamaha (YZR-M1) +0,414s

8 Fabio Quartararo Fra Petronas Yamaha (YZR-M1) +0,612s

9 Francesco Bagnaia Ita Pramac Ducati (GP20) +0,742s

10 Aleix Espargaró Ita Aprilia Gresini (RS-GP) +0,806s

11 Andrea Dovizioso Ita Ducati Team (GP20) +0,846s

12 Johann Zarco Fra Reale Avintia (GP19) +0,898s

13 Jack Miller Aus Pramac Ducati (GP20) +0,968s

14 Pol Espargaró Esp Red Bull KTM (RC16) +0,987s

15 Takaaki Nakagami Jap LCR Honda (RC213V) +1,165s

16 Brad Binder AfS Red Bull KTM (RC16) +1,182s

17 Tito Rabat Esp Reale Avintia (GP19) +1,245s

18 Miguel Oliveira Por Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1,275s

19 Cal Crutchlow GB LCR Honda (RC213V) +1,295s

20 Iker Lecuona Esp Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1,673s

21 Alex Márquez Esp Repsol Honda (RC213V) +2.090s

22 Bradley Smith GB Aprilia Test Team (RS-GP) +2.565s