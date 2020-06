MOTOGP, 2020: Recurso de Iannone chega a tribunal

O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou que vai ouvir dois recursos no próximo mês sobre a proibição por doping do piloto de MotoGP da Aprilia, Andrea Iannone; um do piloto italiano que procura anular o seu caso e outro da Agência Mundial Antidopagem a pedir o agravamento da pena imposta para uma suspensão de quatro anos.

Iannone foi considerado culpado de ter ingerido um esteróide de perda de peso banido em Abril e sancionado com uma proibição de 18 meses, que significaria perder toda a temporada de 2020 e metade de 2021.

Após a decisão do Tribunal Disciplinar Internacional da FIM, o piloto anunciou de imediato que iria recorrer para o CAS.

Iannone alegou que consumiu acidentalmente o esteróide drostanolone por comer alimentos contaminados, após o seu teste falhado no Grande Prémio da Malásia, em Novembro passado, e o tribunal da FIM aceitou isso como circunstâncias atenuantes ao condená-lo.

No entanto, num golpe bombástico para o seu caso, foi anunciado na terça-feira que a Agência Mundial Antidopagem também interpôs um recurso contra a sua sentença, mas no sentido desta ser agravada!

É um passo invulgar quando a WADA (Agência Mundial Antidopagem) acredita que um órgão judicial foi demasiado brando, e apela para que Iannone receba a suspensão total de quatro anos inicialmente imposta antes da sua audiência do Tribunal Disciplinar Internacional.

Ainda não foi marcada uma data para a audiência, mas dado que a temporada de MotoGP de 2020 está marcada para continuar a 19 de Julho em Jerez, parece provável que o CAS ouça o seu caso algures no próximo mês.

Uma proibição de quatro anos acabaria certamente com a carreira do italiano como piloto de motociclismo de alto nível.

Iannone tem agora 30 anos e se não é elegível para voltar a correr até completar 34 anos, é quase impossível imaginar um regresso ao MotoGP ou até mesmo ao Mundial de Superbikes para ele se for obrigado a passar quatro anos sem pilotar.

É garantido agora que a Aprilia inscreva o piloto de testes Bradley Smith para substituir Iannone quando a temporada começar no próximo mês, como prevíramos já em Fevereiro.