MotoGP 2020: Proposta de parar tudo em Itália

Há uma proposta em consideração do Ministério da Saúde italiano para parar toda a atividade desportiva durante algum tempo em Itália, que está gravamente afetada pelo Coronavírus, com um enorme percentagem dos casos diagnosticados mundialmente a situar-se no país transalpino.

Porém, tudo indica que as datas das SBK em Imola, a 9 de Maio, ou o GP de Itália, em Mugello a 31 de Maio, estão para já salvaguardadas, pois a proposta de paragem contempla, para já, apenas um mês.

A proposta fala em “evitar durante 30 dias todos os eventos que reúnam multidões sem que haja a possibilidade de respeitar a distância de segurança de um metro.”

A ser adotada a recomendação do Ministério, a paragem vigoraria até Abril e não afetaria, portanto, nem as SBK nem o GP de Itália.

Nem o Campeonato de Velocidade Italiano CIV seria afetado, pois tem a sua primeira prova marcada para o fim-de-semana de 25 de Abril em Misano.