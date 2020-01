MotoGP 2020: Parabéns (atrasados) a Jack Miller

O Australiano Jack Miller, da Ducati Pramac, que teve a satisfação de ver os seus esforços do ano passado coroados com a confirmação de uma moto de fábrica para 2020 também, fez ontem Sábado 25 anos.

Desde já os nossos parabéns pelo dia de ontem e concordamos com o seu comentário nas Redes Sociais a agradecer os desejos de felicidades que ouviu um pouco de todo o mundo.. : “Definitivamente não me sinto com 25 anos!”