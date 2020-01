MotoGP, 2020: Parabéns a Miguel Oliveira

Miguel Oliveira, o “nosso” Miguel Oliveira, primeiro português a alinhar no Mundial como piloto pemanente e posteriormente, dois vice-campeonatos mais tarde em Moto3 e Moto2, primeiro português a ingressar na MotoGP, cumpre hoje 25 anos…

É uma efeméride que todos assinalamos com prazer, especialmente o pai, Paulo Oliveira que logo de manhã publicou nas redes sociais uma mensagem de parabéns que incluía a seguinte frase:

“Quem havia de dizer que aquele boneco de carne e osso, frágil e que cabia na minha palma da mão, seria um homem tão forte e determinado capaz de mover multidões e mexer com tantos corações. Hoje é uma data muito importante, um quarto de século com muita história, mas sobretudo com muito Amor!”

Da equipa Motorsport, PARABÉNS e muitos mais sucessos este ano!