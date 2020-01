MotoGP 2020:  O QUE PODEMOS ESPERAR DA SUZUKI ESTE ANO? PARTE 1

2019 foi um justificativo de muitas coisas para a Suzuki Ecstar. As duas vitórias de Alex Rins na GSX-RR provaram que a Suzuki tinha tomado a decisão certa de voltar ao MotoGP em 2015, a decisão certa de mudar para uma configuração de motor quatro em linha, e a decisão certa de contratar Rins como um rookie.

Também foi uma justificação das regras de concessão da MotoGP: em 2017, a Suzuki virou na direção errada e escolheu uma cambota pesada demais. Uma temporada sem pódios significou que a fábrica de Hamamatsu beneficiava de concessões, pelo que não estava restrita pelo congelamento do desenvolvimento de motores em 2018 e poderia trazer atualizações ao longo da temporada.

Isso permitiu-lhe repor o projeto no caminho certo e ser competitiva novamente. Em 2018, Alex Rins e Andrea Iannone subiram a nove pódios entre eles. Em 2019, a Suzuki conseguiu apenas três pódios, mas dois deles foram vitórias, em Austin e Silverstone, e Rins marcou um total de 205 pontos, 36 a mais que no ano anterior, terminando em quarto lugar no Campeonato, um melhor que em 2018.

Não há dúvida de que a Suzuki GSX-RR era uma moto excelente. Jack Miller colocou as coisas de maneira mais colorida, depois de Alex Rins o passar por dentro em Mugello. “Aquela Suzuki pode virar numa moeda de 50 cêntimos, porque a primeira vez que Rins passou por mim, eu não tinha nem um metro entre mim e a berma, e ele foi capaz de fazer a moto caber lá e até me assustou quando passou por mim,” disse o australiano, abanando a cabeça. “E depois fez a mesma coisa com o Dovi.”

A agilidade foi uma consequência de dois fatores. O primeiro, o chassis da Suzuki, praticamente inalterado para 2019, já que o quadro de 2018 foi bastante difícil de melhorar. A segunda, uma decisão de reduzir a potência do motor uma fração para o tornar um pouco mais suave.

Isso permitiu que Alex Rins e Joan Mir espremessem a GSX-RR em espaços onde os outros não se podiam encaixar, ou passassem pelo exterior as Honda, Ducati e até Yamaha em curva, fazendo com que parecessem parados.

Nos testes de pós-temporada, a Suzuki procurava compensar um pouco a falta de potência e, ao mesmo tempo, melhorar a suavidade da entrega. Eles tiveram sucesso nessa área e melhoraram a viragem da moto com mais alguns ajustes no chassis. “Tentámos algumas coisas na moto que melhoraram o comportamento em curva”, disse Joan Mir. Virar tinha sido o ponto forte da moto, mas não em todos os lugares, explicou ele. “Nas curvas lentas, debatemo-nos um pouco. Agora parece que fizemos uma pequena melhoria.”

Saindo de uma temporada de sucesso, a grande questão é se a equipa Suzuki Ecstar se pode sair muito melhor este ano.

2020 marca alguns dos principais marcos da história da Suzuki: é o sexagésimo aniversário da entrada da Suzuki nos Grandes Prémios, tendo estreado na Ilha de Man de 1960 nas 125cc; e é o centenário da incorporação da Suzuki como empresa.

Em 1920, a Suzuki fabricava teares têxteis. É tentador dizer que o legado ainda continua, da maneira que a GSX-RR pode abrir caminho entre os seus rivais.

Dar o próximo passo dependerá muito dos pilotos da Suzuki. Alex Rins finalmente venceu o seu primeiro Grand Prix na classe rainha este ano, apoiando a vitória em Austin com outra vitória em Silverstone.

Marc Márquez deu-lhe uma mãozinha no Texas, perdendo a liderança quando caiu e deixando o campo aberto para Rins. Mas em Silverstone, Rins venceu Márquez numa luta direta, com um passe ousado e brilhante a caminho da curva de Woodcote. Essa vitória mostrou a força de Rins e a força da GSX-RR.

Rins pode rodar colado às rodas de outra moto durante a corrida, e a Suzuki permite que ele economize o suficiente do pneu traseiro para lhe dar uma hipótese de vencer na última volta.

Duas vitórias demonstram claramente a força de Rins como piloto. Mas ele não deixa de ter as suas falhas: o espanhol caiu na liderança apenas na terceira volta em Assen e depois perdeu um pódio uma semana depois em Sachsenring.

