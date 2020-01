MotoGP 2020: Michelin introduz oficialmente novo pneu

“Esta é a primeira mudança na construção para a traseira há dois anos … Estamos ansiosos por vê-la operar em condições de corrida e bater mais recordes” – diz Piero Taramasso, gestor de duas rodas da Michelin Motorsport do novo pneu de MotoGP.

A Michelin confirmou oficialmente que um novo pneu traseiro para construção vai estar disponível para a temporada de MotoGP de 2020, após uma ampla gama de testes realizados em vários locais no ano passado.

A nova construção visa aumentar o desempenho e a estabilidade para todos os pilotos e máquinas, o que significa melhores tempos por volta e em corrida.

Após testes internos de laboratório, a nova cobertura traseira foi facultada à grelha de MotoGP para testar pela primeira vez durante o teste pós-corrida da Catalunha em Junho do ano passado.

Isto foi seguido por mais testes realizados em Brno e Misano, antes de uma sessão especial de 20 minutos para o novo pneu durante o fim-de-semana do Grande Prémio da Austrália em Phillip Island, o local mais punitivo para os pneus da temporada.

A Michelin ainda forneceu o pneu para ensaios adicionais durante os testes pós-temporada em Valencia e Jerez, respectivamente.

Ao longo de todos os testes, a traseira de nova construção foi combinada com “compostos adequados aos respectivos circuitos e que os pilotos usaram durante o fim-de-semana de corrida, oferecendo uma comparação clara e objetiva entre as construções dos pneus”, segundo o comunicado do fabricante francês.

Depois de analisar todos os dados e comentários, os técnicos da Michelin em Clermont-Ferrand aprovaram o lançamento da nova construção para a temporada 2020.

“Após um cronograma de testes tão intenso e envolvente, estamos contentes por lançar o pneu traseiro de construção nova”, disse Piero Taramasso.

“Estamos a trabalhr nesta última evolução há algum tempo e com a assistência e feedback abrangente de todos os pilotos, sabemos que produzimos um pneu que melhorará o desempenho de todos os envolvidos.”

“Agora informámos a Dorna e a IRTA sobre a mudança e fornecemos às equipas e fabricantes as especificações completas e dados detalhados, para que eles possam configurar as motos para oferecer o melhor desempenho com essa nova borracha traseira.”

“Esta é a primeira mudança na construção da traseira desde há dois anos e um importante avanço na evolução dos nossos pneus Michelin Power Slick para o MotoGP.”

“A nova construção está alinhada com a abordagem de prestações duradouras da Michelin, que garante um desempenho consistente durante toda a corrida, e agora estamos ansiosos para vê-la apresentar-se em condições de corrida e quebrar mais recordes”.

Nas 19 rondas do calendário do ano passado, oito dos recordes de volta ainda datam da era da Bridgestone, anterior a 2016: Argentina, Austin, Mugello, Assen, Brno, Aragón, Motegi e Phillip Island.