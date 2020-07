MotoGP, 2020: Márquez impõe-se a Viñales na FP1

A primeira sessão livre de MotoGP, um momento quase histórico depois de um atraso de 5 meses na época, começou por replicar de perto o que se passou na Quarta Feira, com Jack Miller imediatamente o mais rápido da Ducati Pramac, e Viñales e Márquez muito perto.

Até Miguel Oliveira em 8º até cerca de 28 minutos para o fim de sessão, e deslocado depois pela aparecimento de Dovizioso no Top 10 tinha semelhanças com o treino anterior.

As diferenças eram que a Aprilia de Aleix Espargaró já não aparecia, mas estavam lá Bagnaia em 5º e uns minutos depois, Binder saltou para 7º.

A melhor KTM, contudo, era a de Pol Espargaró, a baixar para 7º à medida que tanto Dovizioso como Morbidelli ascendiam na ordem, Dovi para 4º e Frankie par a6º… Só que isso durou pouco, pois logo a seguir, chegaria Rins a 0,2 da frente que continuava assegurada por Miller.

A 13 minutos do fim, Quartararo espreitava pela primeira vez o Top 10, à custa da saída de Mir, e durante uns minuto nada mudou.

De repente, a 4 minutos do final, Márquez saltou para a frente com 1:37.350 e isso pareceu marcar a ordem de ataque para as Honda, pois Cal Crutchlow, com algo a provar, também apareceu em 2º a 88 centésimas, com Dovi agora 3º e Mir 4º.

A força das KTM era confirmada com a aparição de Lecuona, entre Pol, Lecuona e Binder, as Austríacas a ocuparem os lugares entre 7º e 9º.

Porém nos derradeiros segundos tudo acontecia quase rápido demais para comentar, e agora era Viñales a subir para 2º a 24 milésimas do tempo de Márquez, quando saiu a bandeira para terminar a sessão…

MotoGP, FP1, Top 10