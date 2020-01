MotoGP 2020: Marc Márquez Desportista do Ano de 2019

Pela quarta vez em seis anos, Marc Márquez, da Honda Repsol, foi coroado desportista espanhol do ano na Grande Gala do periódico Mundo Deportivo.

Realizada no Museu Nacional de Arte da Catalunha, segunda-feira, 27 de Janeiro, mais de 800 convidados viram o oito vezes campeão do mundo receber o prémio pelo segundo ano consecutivo e venceram a categoria masculina à frente do basquetebolista Marc Gasol, campeão mundial com Espanha e uma estrela da NBA com os Toronto Raptors, do tenista Rafael Nadal, e do jogador de golfe Jon Rahm, o jogador número um da Europa.

O seu prémio de 2019, juntamente com as suas vitórias em 2014, 2016 e 2018, fazem Márquez empatar com o grande Nadal, com um total de quatro prémios Mundo Deportivo cada um. No entanto, Marc já reconheceu que, devido à lesão do ombro estar a sarar mais lentamente que o previsto, só estará a 60 ou 70% nos testes da Malásia.

Por outro lado, também foi uma noite premiada para Alex Márquez, o Campeão de Moto2 e agora piloto de MotoGP, que conquistou o troféu Special Champions-Telefonica.