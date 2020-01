MotoGP 2020: KTM Tech 3 com novas cores Red Bull

O proprietário da equipa Tech3, Hervé Poncharal, está ansioso pela sua segunda temporada de MotoGP com a KTM. Ele acha que este ano Miguel Oliveira pode entrar regularmente no top 8 e que Iker Lecuona deve lutar pelo prémio de melhor roolkie contra Alex Márquez e Brad Binder.

Na classe de MotoGP, a equipa Red Bull KTM Tech3 compete com Miguel Oliveira e Iker Lecuona. Qual é o objetivo do proprietário da equipa, Hervé Poncharal, para a classe rainha?

“Em 2019, alcançámos o oitavo lugar em Spielberg como o melhor resultado, quando o Miguel ainda estava saudável e em forma. As oportunidades para 2020 são difíceis de avaliar, mas devemos lutar para passar direto ao Q2, o que quer dizer que temos que estar no top 10 depois da FP3. Vai ser difícil, mas temos que tentar. Espero que possamos fazer isso: nas corridas, confio que Miguel tenha alguns resultados entre os 8 melhores. Estou feliz de ter um rookie de 20 anos como o Iker, se ele marcar pontos regularmente, isso já seria bom no primeiro ano, conhecendo o nível na classe de MotoGP.”

Hervé Poncharal também espera uma batalha interessante pelo “Rookie do Ano” “Porque agora temos Alex Márquez na Honda de fábrica, Brad Binder e Iker Lecuona, ambos nas KTM de fábrica. No papel, poderia pensar-se que Lecuona não teria chance contra Márquez e Binder. Mas não tenho tanta certeza disso, não acho que ele seja o rookie mais lento.

A Tech3 já ganhou o prémio de estreante em 2017 com Johann Zarco.

O design das RC16 da Tech3 em 2020 será muito diferente da equipa laranja da Red Bull Factory. Em vez da bebida energética Red Bull, a Tech3 vai estar a promover a linha Red Bull Organics para cola, limão, gengibre e tónica em cores completamente novas. De notar que a visualização que apresentamos é puramente especulativa!