MotoGP 2020: KTM já lidera treinos!

Diversos pilotos e marcas tem vindo a suceder-se no comando das sessões no Qatar, à media que descobrem afinações para as motos de 2020 no traçado de Losail.

Com 4 horas e meia de pista ainda pela frente, já tinham passado pelo comando Bagnaia, Márquez, Morbidelli, e Espargaró na Aprilia.

Pelas 12:30, a surpresa foi ver Pol Espargaró colocar a KTM RC16 de 2020 no topo da tabela, embora tendo cortado apenas 29 milésimas ao tempo de Morbidelli na Yamaha da Petronas.

Entretanto, Dovizioso que andara entre os mais rápidos, já baixara para 10º, inclusivamente batido por Zarco por 1/10 de segundo.

Aqui ficam os tempos provisórios, com a sessão a decorrer até às 17:00 horas de Portugal ainda.

Tempos, Teste Qatar pelas 12:00 de Portugal

1 44 P. Espargaró – KTM 1:56.738

2 21 F. Morbidelli – Yamaha +0,029

3 41 A. Espargaró- Aprilia +0,252

4 93 M. Márquez – Honda +0,420

5 43 J. Miller – Ducati +0,970

6 9 D. Petrucci- Ducati+1,005

7 73 A. Márquez – Honda +1,125

8 33 B. Binder- KTM +1,149

9 5 J. Zarco – Ducati +1,242

10 4 A. Dovizioso – Ducati+1,304