MotoGP, 2020: KTM em alta, primeiro Oliveira, depois todos

A KTM parecia estar a jogar um jogo de afirmação psicológica com as outras marcas, colocando as suas motos todas dentro do Top 10 em diferentes alturas do primeiro treino livre…

Se no “shakedown” de Quarta Feira a presença da Aprilia de Aleix Espargaró no Top 10 foi uma realidade constante, já hoje nos livres, das marcas concessionadas, só as KTM apareceram constantemente e consistentemente nos primeiros 10.

Primeiro, seriam Pol Espargaró, em 5º e Oliveira em 8º a fazer as primeiras voltas atrás do tempo rápido de Jack Miller.

Depois, quer o Catalão quer o Português foram baixando, Oliveira dando lugar a Binder no Top 8, mas com a surpresa adicional de, a cerca de 4 minutos do fim da sessão, Iker Lecuona aparecer também em 8º…

À bandeira, com Márquez impor-se numa volta bem calculada, 3 das Austríacas apareciam no fecho do Top 10 em 8º Espargaró, 9º Lecuona e 10º Binder, com Oliveira entretanto, sem ter melhorado o crono inicial, a ficar em 20º…