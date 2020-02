MotoGP 2020: Honda Repsol apresenta-se

Marc Márquez e o seu irmão estreante Alex Márquez revelaram a nova pintura de 2020 das suas Honda RC213V MotoGP em Jacarta, Indonésia, antes do primeiro teste oficial do ano que está prestes a começar em Sepang.

Ajudando a lançar a nova Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports e a Honda Rebel na Indonésia, Marc e Alex foram calorosamente recebidos no coração da capital da Indonésia. Os dois campeões mundiais foram acompanhados por Toshiyuki Inuma, diretor presidente da PT Astra Honda Motor, Tetsuhiro Kuwata, diretor da HRC – gerente geral de operações de corrida e Alberto Puig, gerente da equipa Honda Repsol.

Depois de conquistar o 25º título recorde de fabricantes como parte da sua terceira coroa tripla consecutiva ao mais alto nível das corridas de moto, a Honda Repsol espera mais um ano forte ao receber o campeão do mundo de Moto2 Alex Márquez na equipa.

Com 309 vitórias na classe rainha, a Honda já se estabeleceu como a força dominante nas corridas de Grand Prix e o trabalho durante o período de inverno tem sido intenso para garantir que 2020 continue essa tendência.

Marc Márquez e Alex Márquez começam agora os seus preparativos finais para o Teste de Sepang de 7 a 9 de Fevereiro), onde a RC213V estreará a pintura de 2020 vista hoje pela primeira vez em pista. Finalmente, a temporada de MotoGP de 2020 começa sob os holofotes no Qatar a 8 de Março.

Marc Márquez disse:

“Estou feliz por vir à Indonésia novamente, a atmosfera aqui é única e é ótimo poder lançar os nossos esforços para 2020 aqui. Os lançamentos que temos são sempre importantes para nos ajudar a voltar ao ritmo da temporada. Abordamos este ano da mesma forma que o anterior e todos os outros, com todo o nosso foco e prontos para trabalhar com a Honda Repsol para alcançar o melhor que pudermos. Juntamente com a HRC e a Repsol, conseguimos coisas incríveis e continuar esse sucesso é uma grande fonte de motivação para mim, e estou ansioso por começar outra temporada e competir novamente na RC213V.”

Alex Márquez disse por sua vez:

“É um privilégio fazer parte da família que é a Honda Repsol. Já tive a sensação especial de entrar na garagem para trabalhar com a equipa pela primeira vez e agora conhecer o mundo no lançamento – sinto-me verdadeiramente parte da Honda Repsol. Sei que há muito a aprender e alcançar em 2020, mas estou dedicado a dar o meu melhor, tentarei melhorar e aprender todos os dias e espero que possamos fazer uma ótima temporada passo a passo.”