MotoGP, 2020: Hervé Poncharal confiante na KTM

O proprietário da equipa francesa Tech3, Hervé Poncharal, está a começar a sua segunda temporada com a Red Bull e a KTM com grande confiança.

“Temos uma formação forte de pilotos. Pol Espargaró é o homem perfeito para a KTM, desde sempre. Brad Binder vai estar ao seu lado na equipa da fábrica, agora que está na sétima temporada na KTM”, comentou o francês. “Para mim, na equipa Tech3, conto com o Miguel Oliveira. Ele pilotou com a KTM quase toda a sua vida no Mundial- em três classes, com dois vice-campeonatos em Moto3 e Moto2. Ele é um piloto da KTM a 100%. Iker Lecuona também teve os seus melhores anos de Moto2 na KTM. Todos os nossos quatro pilotos de MotoGP estão habituados e gostam dos quadros tubulares de aço.”

«Binder e Lecuona são os dois rookies de MotoGP da KTM, mas abordam esta tarefa com umaa mente aberta. Eles chegam a esta classe sem experiência, mas estão muito positivos. Quando Iker originalmente assinou com o Aki Ajo para o Campeonato do Mundo de Moto2, ficou inicialmente um pouco decepcionado porque gostaria de continuar a pilotar na KTM. A maioria dos outros pilotos teria dito: ‘Oh, estou a passar para uma Kalex agora, essa é a marca referência, estou feliz.”

“Todos os atuais pilotos da KTM de MotoGP acreditam no projeto. Isso é muito importante”, disse Poncharal. E nem o contratempo com Johann Zarco fez abrandar o projeto.

“Durante os testes em Valencia e Jerez, em Novembro, conversei muito com o Iker Lecuona e várias vezes com o Brad Binder e observei-os de perto. Eles irradiam entusiasmo ”, disse Poncharal. “E se me lembro de um ano atrás, o Zarco já estava desmoralizado em Valencia depois de dois acidentes logo do primeiro dia de testes com a KTM. Agora temos uma situação diferente. Estou muito confiante na nossa formação. Porque Pol Espargaró é o líder, mas o Miguel também será muito forte na KTM Tech3, porque ele está com muita vontade devido ao que aconteceu em 2019. O ombro operado está a progredir muito bem. Os últimos exames médicos foram muito promissores. E estou convencido de que também nos divertiremos muito com os novatos Binder e Lecuona.”

Poncharal espera que a KTM tenha um efeito semelhante em 2020 ao que a Yamaha viveu em 2019. “O Fabio Quartararo elevou a fasquia e todos os outros pilotos da Yamaha tiveram que reconhecer – a nossa moto não é assim tão má. A Ducati é semelhante. Jack Miller é o mais jovem dos três pilotos da fábrica – e coloca a equipa de fábrica sob muita pressão. Acho que com Oliveira e Lecuona podemos oferecer surpresas semelhantes em 2020. Porque os jovens pilotos se têm vindo a destacar em todos os fabricantes. A Suzuki até trouxe dois jovens pilotos para a equipa da fábrica e deu-se bem!”.