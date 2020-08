MotoGP, 2020: Grandes Prémios no Extremo Oriente oficialmente cancelados

A Dorna Sports, a FIM e a IRTA confirmaram o cancelamento do Grande Prémio da Tailândia de 2020 e do Grande Prémio da Malásia de 2020, em teoria eventos anteriormente apenas adiados.

O surto de coronavírus em curso e as complicações resultantes obrigaram agora, infelizmente, a confirmar-se o cancelamento de cada um desses Grandes Prémios.

O surto de coronavírus em curso e as complicações resultantes obrigaram agora, infelizmente, a confirmar-se o cancelamento de cada um desses Grandes Prémios.

Enquanto isto são más notícias para a variedade de provas do campeonato, e para os muitos fãs asiáticos da MotoGP, pode ser mais um argumento a reforçar a recente confirmação de um Grande Prémio de Portugal em Portimão a 22 de Novembro…

A Dorna vai ter interesse em realizar o máximo de eventos possível e ainda há muitos poucos países em condições de receber um Grande Prémio, devido a restrições locais a viagens e ao livre-trânsito de pessoas , mesmo que as organizações locais estivessem dispostas a arcar com as despesas acrescidas inerentes a realizar um evento de tal envergadura prescindindo da receita de bilheteira.

A perda de uns é o ganho de outros neste caso, com o regresso a Portugal do Mundial de Velocidade após um interregno de 8 anos da última prova no Estoril em 2012.