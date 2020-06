MotoGP, 2020: Grande Prémio de Itália cancelado

A FIM e a Dorna anunciaram o cancelamento do Grande Prémio d’Italia Oakley. Anteriormente já adiado, o surto de coronavírus e as alterações de calendário resultantes obrigam agora, infelizmente, ao cancelamento do evento.

O espetacular Autodromo Internazionale del Mugello nunca deixa de realizar algumas corridas incríveis, e sendo situado nas colinas da Toscânia, no centro de Itália e relativamente perto de alguns centros do motociclismo como Bolonha e Varese, sempre diante de uma das multidões mais apaixonadas e vibrantes da temporada.

A pista acolheu o seu primeiro evento de MotoGP em 1976 e tornou-se um cenário permanente do calendário em 1991, sendo o Grande Prémio de Itália nominal, e fazendo de 2020 a primeira vez em quase 30 anos que a pista toscana não vai acolher um Grande Prémio.

Paolo Poli, CEO do Circuito de Mugello, comentou a propósito: “Apesar do esforço comum feito para encontrar uma solução prática, a impossibilidade de organizar um evento aberto aos espectadores, bem como as dificuldades que surgiram desta situação excecional, não nos permitiram encontrar uma nova data para o Grande Prémio de Itália.”

“Gostaria de agradecer a todos os nossos fãs que nos apoiaram e encorajaram durante estes meses, e convidá-los a voltar a Mugello em 2021 para aquele que será, como sempre, um dos eventos mais icónicos da temporada.”

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, acrescentou: “É com pesar que anunciamos o cancelamento do Grande Prémio em Mugello. Infelizmente, não conseguimos encontrar uma solução para as questões logísticas e operacionais resultantes da pandemia e do calendário reorganizado para nos permitir visitar o recinto esta temporada. É uma grande perda, já que Mugello é um dos circuitos mais bonitos do mundo e que nos orgulhamos de chamar a casa do Grande Prémio de Itália.”

“Em nome da Dorna, gostaria de agradecer aos adeptos pela compreensão e paciência que demonstraram enquanto esperamos que a situação melhore. Estamos ansiosos para voltar a Mugello na próxima temporada para mais um fim de semana impressionante de corridas.”