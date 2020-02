MotoGP 2020: Franco Morbidelli queria mais

Franco Morbidelli ficou a apenas 0,033 segundos do melhor tempo no teste do Qatar.

O piloto da Petronas-Yamaha está, portanto, confiante na sua terceira temporada de MotoGP, mas declarou que o teste não foi perfeito mesmo assim.

Apenas o piloto da Yamaha, Maverick Viñales, foi mais rápido que Franco Morbidelli no circuito internacional de Losail esta segunda-feira.

Após o último teste de inverno antes da abertura da temporada, já a 8 de Março, o italiano de 25 anos ficou satisfeito com o seu ritmo no mesmo local:

“Tem sido cada vez melhor todos os dias desde Sepang. Eu senti-me bem em Sepang, mas melhoramos todos os dias. Foi uma pré-temporada muito boa para mim”, afirmou.

No entanto, o piloto da Yamaha Petronas não queria falar de um teste perfeito. “Foi um teste muito bom“, disse ele. “Seria um teste perfeito se fosse o número 1 todos os dias.”

No ano passado, Morbidelli arrancou quatro vezes da primeira fila, mas ainda está à espera do seu primeiro pódio em MotoGP. Um 5º lugar é o seu melhor resultado pessoal. Ele agora se sente mais competitivo do que nunca? É isso que vou tentar. O teste é bom para criar um bom pressentimento sobre a bicicleta e encontrar o certo. O mais importante é – como todos sabemos – competir. Temos que fazer isso tanto na corrida quanto nos testes », o campeão do mundo de Moto2 de 2017 deu o plano.

A simulação de corrida que Frankie completou na segunda-feira deu-lhe motivos para estar confiante. “Estou feliz com isso, foi uma simulação de corrida muito boa – não incrível, mas boa”- confirmou ele. “Fiz uma volta rápida muito boa e começámos uma simulação de corrida. A sensação geral foi boa, mas como eu sempre digo, ainda há espaço para melhorias. Até agora, tudo correu bem e acho que podemos melhorar algumas coisas durante o fim-de-semana de corrida. No geral, a velocidade e o ritmo foram muito bons.”

O piloto Yamaha teve hipótese de se comparar com outras motos em pista, perguntámos?

“Infelizmente não, concentrei-me muito em mim próprio e pilotei sozinho. Veremos isso no fim-de-semana de corrida”, disse Morbidelli.

Teste do Qatar, MotoGP, comparação: