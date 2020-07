MotoGP, 2020: Finalmente, o regresso… Quem está pronto?

Depois de meses de antecipação, o “se” tornou-se “quando”. Mas agora a maior questão é quem está pronto… E a que ponto?

Desde o final da temporada de MotoGP de 2019, parece que passou uma eternidade, ou como se o nosso mundo tivesse ficado em suspenso. Fora de época, pré-época, treinos, mudanças de equipa, preparação e acomodação, tudo tinha sido feito e o palco estava preparado para os seguidores da MotoGP apoiarem os seus favoritos no seu primeiro espetacular da temporada.

Porém, tudo ficou por aí… Parece que o Teste do Qatar foi ontem, e tudo o resto aconteceu numa realidade alternativa, há muito tempo. Mas no próximo fim-de-semana, o MotoGP está finalmente de volta.

O Grande Prémio Red Bull de España verá o Circuito de Jerez-Angel Nieto acolher o regresso à competição, com a questão de quando voltaríamos a correr agora substituída por muitas mais.

Já em Março, foi Marc Márquez (Honda Repsol Team) o centro das atenções, pois perguntámos se o campeão estaria pronto para andar a 100% após a sua cirurgia ao ombro, mas agora os olhos voltam-se para o seu principal rival Andrea Dovizioso (Ducati Team) depois de ter lesionado a clavícula numa prova de MX há apenas algumas semanas.

Estará pronto? Pode dar-se ao luxo de não estar? Parece que os médicos dizem que sim, resta ver em pista!

Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) estará de volta ao topo das tabelas de tempos?

O que podem fazer Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy) ? Alex Rins e Joan Mir, da Suzuki Ecstar, irão aparecer com o mesmo ritmo com que nos ameaçaram nos testes? Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) ainda terá o alvo nas costas de algumas folhas de tempo da pré-temporada que encabeçou?

Um teste de um dia em Jerez já amanhã quarta-feira, para todas as classes, vai dar-nos algumas dicas e vislumbres antes do fim-de-semana de corrida, mas estas perguntas, e muitas mais, só começarão a ter respostas no Domingo.

E há ainda mais! A Honda tem mais na manga do que vimos nos testes?

Será que Jack Miller (Ducati Pramac) vai sair ao ataque, motivado pelo seu novo lugar em 2021 na equipa da fábrica da Ducati?

Ou será que Danilo Petrucci (Ducati) fará da sua missão deixar o plantel em alta?

Poderá Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT) converter o ritmo bruto num pódio da classe rainha este ano? E Johann Zarco (Ducati Reale Avintia)?

Poderá o francês adaptar-se à sua nova maquinaria e bater o colega de equipa Tito Rabat?

Cal Crutchlow (Honda LCR Castrol), entretanto, vai tentar atacar cedo na luta pelo melhor piloto Independente contra rivais como os da Yamaha Petronas SRT, e poderá pressionar para voltar ao topo das tabelas de tempos depois de alguns testes aparentemente mais difíceis?

Será que Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) poderá dar o litro na sua segunda temporada e desafiar Quartararo, Miller e Crutchlow?

A KTM vai aumentar a parada, mas Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory) e Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech 3) irão fazer a sua experiência contar?

Como é que a nova Aprilia se vai dar depois dos sinais encorajadores na pré-temporada, e desta vez nas mãos de Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) e do seu companheiro de equipa, o piloto substituto Bradley Smith?

Tudo isto sem sequer mencionar as caras novas na grelha!

Quem vai levar os primeiros despojos na luta pelo Rookie do Ano? Em 2020 é Alex Márquez (Honda Repsol Team) vs Brad Binder (KTM Red Bull Factory) vs Iker Lecuona (KTM Red Bull Tech 3), com muito em jogo para cada um deles, e Márquez e Binder especialmente com alguns picanços em Jerez nos seus currículos anteriores…

Está quase na hora de termos o som dos motores de MotoGP a encher-nos os ouvidos.

O GP de Espanha está a chegar, e a intensa batalha está prestes a começar.