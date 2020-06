MotoGP, 2020: Dovizioso já convalesce em casa

Andrea Dovizioso, estrela da Ducati, já está de volta a casa, em Forli, após o acidente de motocrosse e a necessária cirurgia à clavícula esquerda. Para estar apto para o começo da MotoGP em Jerez, a reabilitação vai começar imediatamente.

Depois da corrida falhada na sua máquina de motocross em Faenza, Andrea Dovizioso foi submetido a uma cirurgia na clavícula esquerda partida anteontem, após consulta com o Dr. Giuseppe Porcellini.

O procedimento foi realizado por uma equipa de médicos, incluindo o Dr. Porcellini, o Dr. Fabio Catani, o Dr. Luigi Tarallo e o Dr. Andrea Giorgini, no Instituto Policlínico de Modena.

“Andrea foi submetido a uma cirurgia para uma fratura não linear na borda da articulação esternoclavicular”, explicou o Dr. Porcellini. “A fratura foi fixada com uma placa e seis parafusos. Do ponto de vista médico, estamos muito satisfeitos”, garantiu o médico que o tratou. É por isso que a estrela da Ducati pode começar a fisioterapia imediatamente.

“A operação correu bem, gostaria de agradecer à equipa médica em particular pela operação rápida. Não tenho muita dor, isso deixa-me muito otimista”, sublinhou “Dovi” esta segunda-feira.

O três-vezes vice-campeão de MotoGP não quer perder tempo:

“Consegui ir para casa de manhã e estive a tratar do planeamento e da organização da minha reabilitação no mesmo dia à tarde”, acrescentou, referindo-se depois à abertura da temporada no dia 19 de Abril. “Estou convencido de que posso recuperar nestas semanas e estar em forma para o primeiro Grande Prémio em Jerez.”

Isto também tranquiliza o diretor desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti. “Apesar de sabermos que o motocross é um desporto que traz riscos, permitimos que Andrea participasse nesta prova regional. Até porque ele tinha-nos dito que precisava desse incentivo e das sensações, que só podem vir da verdadeira competição. Por outro lado, o motocross é também a disciplina que muitos pilotos de MotoGP praticam regularmente como exercício de treino. No final, temos de estar contentes por a lesão não ter consequências graves e esperar que Andrea possa estar presente na estreia da temporada de 2020 em Jerez.”