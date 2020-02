MotoGP 2020: Dovi e Petrux treinam MX

Não há descanso para os homens da MotoGP, pelo menos se querem manter-se em forma no defeso… Isto é tanto mais importante quando estão do lado errado dos 30 anos, como Andrea Dovizioso.

O pequeno Italiano, várias vezes vice-Campeão de MotoGP e a enfrentar outra época aos comandos da Desmosedici com as cores da Mission Winnow, sabe disto e aproveita para treinar Motocross, um exercício duro e fisicamente exigente.

Entretanto, sabe-se que o ano passado o homem de Forli foi material em encorajar Danilo Petrucci, que andava desanimado com os seus resultados na Ducati, tomando-o sob a sua proteção, inclusivamente “Petrux” mudando-se para viver mais perto de Dovi e poderem treinar juntos com o mesmo preparador físico. Dovi soube motivar o compatriota até ao ponto de a Ducati o ter confirmado no segundo lugar na formação oficial e deste ter vencido o GP de Itália em Mugello o ano passado.

Pelos vistos a associação continua, com Dovi a partilhar nas redes sociais uma foto em plena ação de TT, comentando que tinha ido treinar com Petrucci…