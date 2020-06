MotoGP, 2020: Cecchinello quer renovar com Crutchlow e Nakagami

O manager da LCR falou dos prospetos para 2021 e da sua vontade de manter Cal Crutchlow na formação e dar outra hipótese a Nakagami de crescer.

“Todos sabem que o Cal teve uma lesão grave na parte final da época de 2018 na Austrália …Considero absolutamente normal que, depois de uma lesão tão grave ele tivesse chegado a considerar fazer 2019 o seu último ano de participação… ele começou a pensar em retirar-se.

Por outro lado, mesmo no final de 2019,a na segunda parte da época, ele já me estava a dizer que queria continuar, talvez até 2021 ou 2022 até…

Temos que perceber que, para pilotos habituado à adrenalina da competição, este período de confinamento fê-los perceber que estar sem correr pode ser muito maçador, que quando estão habituados a ser competitivos é difícil parar…

Estou ansioso por falar com o Cal, para continuar o seu contrato para o ano com a LCR.

Há negociações entre Cal e a HRC em que não estou envolvido diretamente porque ele é um piloto HRC, mas do nosso lado ficaríamos muito contentes em continuar com o Crutchlow em 2021 e confio que a Honda renovará com ele para continuarmos.

Quanto a Nakagami, cujo contrato expira em 2020, tenho confiança que a Honda considere seriamente renovar o seu contrato também, porque ele merece verdadeiramente…

Fez grandes progressos na sua pilotagem e no seu estilo, e competitividade, acredito que ainda vemos algum espaço para melhoramento se a Honda continuar a dar-lhe a oportunidade, mas claro que tudo depende dos resultados de 2020…”