MotoGP 2020: “Biaggi na Aprilia seria ótimo” diz Fausto Gresini

Após o caso de doping de Andrea Iannone tornar improvável que o piloto possa testar em Sepang, já a seguir, alguns pilotos expressaram interesse no trabalho de piloto de testes na equipa da Aprilia e Max Biaggi foi um deles. O manager da equipa Fausto Gresini vê apenas uma variante realista.

Com a confirmação oficial do teste B positivo de Andrea Iannone, torna-se cada vez mais evidente que a Aprilia terá de substituír o Italiano, senão para a a época, pelo menso para os testes iniciais.

Para tal, os preparativos estão em andamento na casa de Noale para o teste de abertura em Sepang (2 a 4 de Fevereiro), onde a nova RS-GP será mostrada pela primeira vez e vista a rodar a toda a velocidade.

“Acredito que 2020 seja o ano da verdade para a Aprilia“, disse Fausto Gresini, gestor de equipa da Aprilia Racing Team Gresini.

Os testes em Sepang são ainda mais importantes para estabelecer a competitividade da nova moto: após o período de três dias, ainda restam três dias oficiais de teste no programa, de 7 a 9 de Fevereiro.

Caso Iannone, como é esperado no estado atual das coisas, esteja ausente na Malásia, sabe-se que existem possíveis substitutos disponíveis internamente:

“Bradley Smith tomará o seu lugar, mas ele teria que aguentar todos os dias de teste – os três reservados para os pilotos de teste e outros três para os pilotos de MotoGP. Ele precisa de ajuda”, enfatizou Gresini numa recente entrevista.

Após a sua saída na Aprilia RSV4 X de 225cv em Sepang, o seis vezes campeão mundial Max Biaggi também entrou no jogo como piloto de testes. “Infelizmente, ainda sou rápido”, disse na altura o embaixador da Aprilia, de 48 anos, e perguntou aos seus mais de 260 mil fãs no Facebook provocativamente: “É realmente uma tentação. Gostariam de me ver na Aprilia MotoGP?”

“Seria muito bom ver Max na Aprilia, mas seria uma tarefa árdua para ele”, disse Gresini. “A sua velocidade e competência não estão em causa, mas uma coisa é sair em pista para se divertir – e outra para fazer um teste tão importante numa nova moto”.

A melhor opção para o gestor da equipa é, portanto, claramente Lorenzo Savadori:

“Ele é um jovem piloto que quer se sair bem e se envolver. Ele tem experiência no Campeonato Mundial de Superbike e conhece todos da equipa. Se ele se juntasse à equipa, seria mais fácil para todos.” Até porque o italiano de 26 anos, que enfrenta um futuro incerto em Kawasaki Pedercini, foi piloto de fábrica da Aprilia no Campeonato Mundial de Superbike vários anos.

Gresini não vê atualmente outras opções para a posição de piloto de testes: “Também ouvi o conto de fadas de Jorge Lorenzo e só posso dizer: ‘Seria bom!’ Mas realmente não acho que isso vá acontecer” – disse ele com uma gargalhada.

Gresini deixou de lado a possibilidade de ter que substituir o 13 vezes vencedor de GP Iannone como piloto regular da equipa da fábrica da Aprilia: “Não sabemos de nada, pode ficar suspenso por um mês ou dois, um ano ou talvez nem um dia. Precisamos de respostas antes de pensar em outras soluções.”