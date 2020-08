MotoGP, 2020, Áustria: Michele Pirro substitui Bagnaia

A MotoGP falou com Michele Pirro mal foi anunciado que o piloto de testes da Ducati iria substituir Francesco Bagnaia nas duas corridas do Red Bull Ring, e eis o resultado da entrevista:

“Primeiro, estou desapontado pela lesão do Pecco porque neste momento estava a andar tão bem na Ducati da Pramac, especialmente em Jerez e também no primeiro treino livre em Brno… mas as corridas são assim!”

Por outro lado estou contente por poder fazer estas duas corridas na Áustria, até porque este ano não tinha hipóteses de entrar como Wild Card, devido à proibição do Covid… vou dar o meu melhor e tentar melhorar a situação da Ducati porque ainda não percebemos bem porque é que em Brno o Dovi e o Danilo perderam tanto tempo por causa deste novo pneu…”

“Para mim, começa tudo amanhã e vou tentar recolher o máximo de informação e andar o mais rápido que puder!”

“De momento, acho que o grande problema deles na equipa oficial é este novo pneu, porque quer o Pecco quer o Zarco, e o Zarco nunca tinha andado de Ducati antes deste ano, foram imediatamente rápidos com este pneu, porque não foram afetados por não conhecer o potencial da moto com o outro pneu..”

“Foram só três corridas, e nesta pista agora as Ducati são sempre muito rápidas e o Dovi é muito rápido e espero que ele esteja no seu melhor e eu, pelo meu lado, vou dar o melhor por seguir os pilotos mais rápidos.”

“Quanto à estratégia para o fim-de-semana, normalmente sou eu que testo algumas soluções diferentes e depois vai depender do tempo… de momento, parece que vai estar igual todo o fim-de-semana mas isso ainda não está confirmado por isso é muito importante ser rápido logo de início, e se tiver oportunidade de testar soluções alternativas para ajudar os pilotos oficiais, é o que farei!”