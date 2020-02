MotoGP, 2020: Aprilia dá o salto

Uma das equipas que mais precisava de dar o salto com a sua moto de 2020 era, claramente, a Aprilia. Logo em Sepang, os pilotos declararam-se impressionados com a nova ciclística e a caminho da primeira ronda do Mundial de MotoGP de 2020 parece que podem estar em melhor posição que nunca.

A APRILIA: A pré-época ensinou-nos definitivamente que seria insensato descartar totalmente as hipóteses da Aprilia em 2020. A fábrica de Noale pode ter estado em baixa nos últimos dois anos, mas uma revolução total com a sua RS-GP significa que eles vão, sem dúvida, lutar por pontos dentro dos cinco primeiros em provas selecionadas ao longo da temporada – quando a proverbial sanidade do chassis Aprilia puder valer. No primeiro dia do teste do Qatar, Aleix Espargaró surpreendeu em 4º, tendo acabado no Top 10 ao fim do dia, só atrapalhado por questões de fiabilidade da nova máquina.

As perguntas continuam assim a focar-se na fiabilidade ou durabilidade da sua nova máquina sob a tensões geradas nas corridas de Grande Prémio, e há também a dúvida sobre a ausência ou não do piloto Iannone, que em princípio forçará os Italianos a alinhar com Bradley Smith, mas uma coisa é certa: A Aprilia parece estar o mais forte que tem sido desde o seu regresso à classe rainha há cinco anos.