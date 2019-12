MotoGP, 2020: Apresentação da equipa Ducati em streaming

Mais uma vez, Andrea Dovizioso e a Ducati tiveram que se contentar com o título não amado de vice-campeão mundial de MotoGP na última temporada. Andrea Dovizioso montou uma campanha de ataque a Marc Márquez, mas este foi imparável e a meio da época o italiano já não tinha hipóteses de apanhar a Honda de Márquez nos pontos.

Quanto a Danilo Petrucci, conquistou uma das três únicas vitórias da temporada para a equipa italiana em Mugello, mas caiu para o sexto lugar na segunda metade da temporada.

O objetivo declarado em Borgo Panigale não é nenhum segredo – o segundo título de MotoGP depois do de Casey Stoner em 2007.

A Suzuki já anunciou que apresentaria a equipa de MotoGP em Sepang em 6 de Fevereiro – um dia antes do início do primeiro teste oficial no ano civil de 2020.

Agora, vem a próxima data a ressalvar da Itália: A equipa da Ducati será a segunda a apresentar a equipa, revelando a nova GP20 em 23 de Janeiro.

Em 2020, a equipa da fábrica da Borgo Panigale realiza o evento em Bolonha. Em 2019, a escolha recaiu sobre Neuchâtel na Suíça, mais precisamente no “Cubo de P&D da Philip Morris”. Porque em 2019 a Ducati anunciou a “Mission Winnow”, uma campanha global da empresa de cigarros Phillip Morris International que deveria contribuir para um mundo melhor, como então foi explicado. Porém, antes do final da temporada, o slogan desapareceu silenciosamente das motos e do nome oficial da equipa sem explicações.

Agora, a Ducati anunciou que a apresentação da equipa de 2020 será exibida nos canais oficiais da marca italiana.